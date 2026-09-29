Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni

V lednici na vás od včerejška čeká pár kousků pizzy, jenže studené a ztuhlé těsto moc neláká. Sáhnout po mikrovlnce nebo troubě umí každý, výsledkem ale bývá zklamání v podobě gumovitého plátku. Přitom stačí jediné místo v kuchyni, kde pizza znovu ožije a chutná skoro jako čerstvá.
Tajemství se skrývá na sporáku
Řešením je obyčejná pánev. Nejlépe nepřilnavá, postavená na plotýnce rozehřáté na střední až mírně nižší teplotu. Plátek pizzy do ní položíte, přiklopíte pokličkou a za pár minut máte pod zuby křupavý základ a rozteklý sýr navrchu.
Zní to skoro moc jednoduše, jenže právě v tom je půvab celého triku. Pánev nepotřebuje dlouhý předehřev jako trouba a s těstem si poradí líp než mikrovlnka. Během chvilky zvládne to, co dražší kuchyňské vybavení svede jen s velkým úsilím.
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K tomu nepotřebujete žádnou speciální pomůcku ani nový spotřebič. Stačí pánev, kterou najde v kuchyni úplně každý, a poklička, která na ni pasuje. Možná i proto se tenhle způsob tak rozšířil mezi lidmi, kterým je líto vyhazovat zbylé kousky od večeře.
Proč pizza na pánvi zase ožije
Za výsledkem stojí způsob, jakým se teplo k pizze dostává. Rozpálený kov předává teplo přímo do spodní strany těsta. Ta se rychle prohřeje, zpevní a vrátí se jí křupavost, kterou přes noc v lednici ztratila.
Poklička k tomu přidává druhou půlku kouzla. Pod ní se drží horký vzduch i vlhkost, takže sýr se pěkně roztaví a náplň zůstane šťavnatá. Spojení křehkého spodku a měkkého vršku pak dělá z ohřátého zbytku skoro totéž, co jste dostali čerstvé z krabice.
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Postup zvládne opravdu každý:
Pánev rozehřejte na střední teplotu, plátky do ní poskládejte tak, aby se nepřekrývaly, a chvíli je nechte prohřát. Trocha oleje neuškodí, ale nutná není. Pizzu klidně vezměte rovnou z lednice, žádné předchozí temperování nebo rozmrazování není potřeba. Podstatnější je pohlídat teplotu plotýnky. Když bude moc vysoká, spodek se připálí dřív, než se prohřeje vršek, takže mírnější stupeň je jistější sázka. Jakmile začne spodek vonět a chytat barvu, přiklopte pokličku. Pod ní se sýr během dvou až tří minut hezky rozpustí. Kdo má rád obzvlášť vláčný vršek, může vedle pizzy kápnout pár kapek vody a plátky krátce podusit. Pára pod pokličkou se postará o zbytek.
Celý ohřev je otázka pár minut, takže se vyplatí u pánve zůstat a spodní stranu průběžně kontrolovat, aby se nepřipálila.
Kde mikrovlnka a trouba narážejí
Mikrovlnka je sice nejrychlejší, s křupavostí si ale neporadí. Těsto v ní změkne a plátek skončí spíš gumový než křehký. Poleva se navíc často vysuší dřív, než se stačí pořádně prohřát.
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Trouba dopadá lépe, výsledek bývá slušný, chce to však čas i energii navíc. Musí se předehřát a samotné ohřívání zabere kolem deseti minut, při nižších teplotách klidně dvacet. Když to přeženete, těsto přijde o poslední zbytky vláhy a zůstane po něm suchý suchar.
Rozdíly mezi jednotlivými způsoby ohřevu shrnuje následující tabulka:
Způsob ohřevu Rychlost Výsledek Pánev s pokličkou pár minut, bez dlouhého předehřevu křupavý základ a rozteklý sýr, blízko čerstvé Trouba předehřev a ohřev kolem deseti minut, při nižších teplotách až dvacet slušný, ale při přehnání těsto vyschne Mikrovlnka nejrychlejší gumové těsto a vysušená poleva Čerstvá vyhraje vždycky, tohle se ale blíží Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a podívejte se na pytlík s rýží. Pokud uvidíte 1 věc, patří rovnou do koše
Žádný trik nevrátí pizze úplně tu chuť, jakou měla přímo z pece. Ohřátý zbytek se ale při troše péče dostane hodně blízko. Pánev s pokličkou je v tomhle nenápadný pomocník, kterého doma máte a nestojí vás nic navíc.
Až vám tedy příště zbyde kousek od večeře, nechte mikrovlnku i troubu vypnuté a sáhněte po pánvi. Pár minut na sporáku a zakousnete se do pizzy se stejnou chutí jako den předtím.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-snadno-ohrat-pizzu-rady-a-tipy/, https://www.monouso.cz/blog/jak-ohrat-pizzu/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/2738/jak-ohrat-pizzu-aby-byla-jako-cerstva.html, https://pizzaguru.cz/jak-ohrat-pizzu/, https://www.onlyu.cz/rady-a-napady/nejlepsi-zpusob-jak-ohrat-pizzu-zapomente-na-mikrovlnku-i-na-troubu/