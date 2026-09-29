Batěk, Nosek, Rous i Heidi Janků v jednom blázinci!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Divadlo MIRAON je nezávislé autorské divadlo, které před téměř 13 lety založili Michaela Nilsson Marečková, Radek Fejt a Ondřej Lechnýř.
Český herec a zpěvák David Gránský (34) se během víkendu ošklivě zranil při divadelním představení a musel...
Spor Karlose Vémoly (41) a Lely Vémoly (37) o peníze dál budí emoce. Nyní se exkluzivně pro Aplausin.cz...
Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) vyvedl poprvé na veřejnost svou novou partnerku Ivanu. Nenechali si ujít...
Neustálé dohady, boj o peníze i spory o děti si vybírají svou krutou daň. Podle našich exkluzivních...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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