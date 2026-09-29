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Batěk, Nosek, Rous i Heidi Janků v jednom blázinci!

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Autorka Michaela Nilsson Marečková napsala novou palčivou satiru Volejte ředitele!, která s obrovským humorem tepe do reality českého školství. Vedle Petra H. Baťka a Jaromíra Noska, kteří v hlavní roli ředitele zažijí drsný návrat z rodičovské dovolené, se diváci mohou těšit na skvělé výkony Daniela Rouse nebo populární Heidi Janků. Velkolepá podzimní premiéra odstartuje už v sobotu 10. října 2026 ve Vršovickém divadle MANA.
Divadlo MIRAON je nezávislé autorské divadlo, které před téměř 13 lety založili Michaela Nilsson Marečková, Radek Fejt a Ondřej Lechnýř.

Divadlo MIRAON je nezávislé autorské divadlo, které před téměř 13 lety založili Michaela Nilsson Marečková, Radek Fejt a Ondřej Lechnýř.

Zdroj: Divadlo Miraon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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