Dejte 1 lžičku téhle věci do polévky. Chuť se okamžitě zintenzivní a nepotřebujete bujón

Sáhnout po kostce bujónu je rychlé a pohodlné. Jenže polévka po ní chutná pokaždé skoro stejně a soli má až až. Existuje přitom jednoduchá náhrada, na kterou spoléhaly celé generace kuchařek dávno předtím, než se v obchodech objevily první kostky. Stačí jedna lžička a chuť polévky se prohloubí, aniž byste otevřeli jediný sáček s práškem.
Bylinka, které kuchaři říkají maggi
Řeč je o libečku. Tahle vytrvalá rostlina bývala běžnou součástí venkovských zahrad a do české kuchyně patřila po staletí jako polévkové koření. Časem ji z hrnců vytlačily sáčky a kostky z regálů, poslední roky se ale pomalu vrací zpátky.
Svoji přezdívku si vysloužila kvůli chuti. Němci pro ni mají výraz Maggikraut, tedy maggi bylinka, protože její aroma se hodně blíží známému tekutému kořenění. Skutečné Maggi se ovšem vyrábí úplně jinak a samotnou rostlinu byste v jeho složení hledali marně.
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Od celeru, kterému je příbuzný, se liší svou razancí. Chuť má sytější, s tóny hlíny a koření, a ozve se v ní i sůl s jemnou hořkostí. Právě ta v člověku probudí vzpomínku na bujón z kostky.
Rostlina je zároveň hodně koncentrovaná, takže se s ní musí opatrně. Kdo to přežene, přebije jí v hrnci úplně všechno. Malá lžička proto obvykle bohatě stačí. Za tím výrazným dojmem stojí přirozený glutamát, díky kterému polévka získá kulatou, sytou chuť. Kuchaři jí říkají umami a řadí ji mezi základní chutě vedle slané, sladké, kyselé a hořké.
Jak si vyrobit vlastní náhradu bujónu
Největší kouzlo libečku je, že si z něj snadno namícháte vlastní dochucovadlo a kupovaný bujón pak nebudete potřebovat. Vystačíte si přitom se dvěma surovinami, bylinkou a solí. Postup je jednoduchý:
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nemyjte v myčce. Češi to dělají roky a pak se diví, proč rezaví obtrhané a opláchnuté lístky nasekáte nadrobno; promícháte se solí, dokud nevznikne hustá zelená pasta; tu přendáte do vyčištěné sklenice; uložíte do lednice, kde díky soli vydrží dlouhé měsíce.
Lžíce téhle pasty odvede v hrnci stejnou práci jako kostka a navíc bez umělých aromat.
Kdo zahradu nemá, poradí si taky. Sušený libeček seženete v každém obchodě s kořením a do hrnce ho přidáte úplně stejně.
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Libeček sám o sobě zázrak nesvede. Nosnou chuť totiž nese zelenina a hlavně to, jak s ní naložíte. Kořenová trojice mrkve, celeru a petržele dá polévce tělo, na kterém pak bylinka teprve staví.
Základ chuti polévky tvoří kořenová zelenina, na které pak libeček teprve staví. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Než zeleninu zalijete, orestujte ji na pánvi, nasucho nebo na kousku másla, dokud nezačne zlátnout a vonět. Tím se rozvine její přirozená sladkost a polévka získá úplně jiný základ. A při podlévání používejte jedině vroucí vodu. Studená zeleninu spíš rozmáčí a chuť z ní pořádně nedostanete.
Další cesty, jak se obejít bez kostky
Libeček není jediná možnost. Hloubku dodá polévce i hrst sušených hub nebo voda, ve které se předtím namáčely. Obojí je nabité přirozeným glutamátem stejně jako zralá rajčata, proto pomůže i lžíce rajčatového protlaku.
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Kápnout můžete taky trochu sójové omáčky, ta umami chuť rázem vytáhne nahoru. A kdo touží po sytějším, skoro masovém tónu, sáhne po lahůdkovém droždí. Pár vloček ke konci vaření a zeleninová polévka najednou chutná plněji, i když v ní žádné maso neplave.
Co vám kostka nikdy nedá
Proč se vůbec s bylinkou nebo domácím základem obtěžovat, když je kostka po ruce? Odpověď je v pestrosti. Průmyslové kostky dochutí rychle, mají ale pořád stejný, hodně slaný profil. Ať do hrnce hodíte cokoli, výsledek se vždycky stočí k té samé chuti.
Domácí příprava si vyžádá o pár minut navíc. Odměnou je polévka, která pokaždé chutná o něco jinak, podle toho, co jste do ní dali. S trochou libečku v hrnci ten rozdíl poznáte hned v první lžíci.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/libecek-v-kuchyni-aneb-jak-pripravit-domaci-maggi-ci-bylinkovy-olej.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/zadny-bujon-bylinky-nahrada-pasta-libecek-oregano-petrzel-navod/, https://www.kucharkaprodceru.cz/jak-ochutit-polevku/, https://www.lifee.cz/jidlo/jak-uvarit-rychly-zeleninovy-vyvar-jako-od-babicky_79448.html, https://energozrouti.cz/clanek/zapomente-na-bujon-tuto-surovinu-pridavaji-profesionalni-kuchari-do-vyvaru-pro-neodolatelnou-chut-doma-ji-ma-kazdy-cech, https://www.toprecepty.cz/clanky/8536-jak-na-maggi-z-libecku-jen-ze-dvou-ingredienci-skvele-dochuti-nejen-polevky-a-hlavne-je-zcela-bez-chemie/