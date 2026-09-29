Kdy se na Jihlavu podíváme z nové rozhledny Honzík? Červená stavba bude vysoká 35 metrů

„Aktuálně je v procesu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení," prozradil novinářům na konci uplynulého týdne náměstek primátora Jihlavy Radek Popelka (ANO). K časovému harmonogramu dodal, že hotovo by mělo být s největší pravděpodobností do konce tohoto roku.
Historie rozhledny na Šacberku
První rozhledna na Šacberku stála od roku 1854, po pár letech ji poničila vichřice. Druhá byla otevřená v roce 1907, o 33 let později ji pohltily plameny. Nyní by měla být postavená třetí.
Snahy o obnovení rozhledny začaly, jak připomněl Popelka, kolem roku 2000.
Nejrůznější technická omezení
Do vyhlášené architektonické soutěže se přihlásilo celkem pět zájemců. Odborná porota nakonec coby vítěze zvolila návrh ateliéru Mimosa. Vítězný návrh – nepřehlédnutelnou červenou stavbu vysokou 35 metrů – přijela v listopadu 2025 do Jihlavy za ateliér představit architektka Jana Zoubková a její kolega Petr Voráček. „Velmi si vážíme projevené důvěry od poroty. Věřím, že se nám bude na projektu dobře spolupracovat a na tom, co spolu vytvoříme," poznamenala architektka Jana Zoubková. Věří, že si jejich vítězný návrh získá sympatie i obyvatel Jihlavy.
Pětice návrhů nabízela různé typy řešení na jednu zadanou úlohu, architekti museli řešit různá technická omezení, jako vysílač nebo pozůstatek bývalé rozhledny v blízkém okolí. „Je to jako když máte pět lékařů, kteří posuzují jeden problém. Mohou dát širší spektrum možností, ze kterých lze vybrat tu nejvhodnější,“ přirovnal architekt a radní David Beke (ODS a KDU-ČSL). On sám byl místopředsedou poroty, která vítězný návrh od studia Mimosa vybrala jednomyslně. Dodal, že předložené návrhy byly velmi pestré.
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Beke popsal, že vítězný návrh architektů z Mimosa architekti, s.r.o. jako jeden z mála pracoval s bývalou rozhlednou, respektive s jejím torzem. Vlastní interiér rozhledny se směrem vzhůru postupně uzavírá vůči okolí a následně se zcela otevírá výhledu.
Tragický osud donátora
To, že se do Jihlavy téměř po sto letech vrátí rozhledna, je možné hlavně díky zatím neznámému donátorovi. O něm na vernisáži před necelým rokem promluvil náměstek primátora Radek Popelka (ANO). „Je to tragický osud, kdy rodina při dopravní nehodě rodina přišla o malého Honzíka a další své členy. Finanční prostředky, které byly jako finanční kompenzace, budou navždy vepsány sem,“ sdělil velmi pohnutým hlasem náměstek primátora Radek Popelka před vítězným návrhem rozhledny. Podle něj budou z vrcholku rozhledny, která bude s výškou do 35 metrů jedna z nejvyšších v republice, vidět i Alpy.
Na výstavbu přispěje několika miliony zmíněný donátor, který měl jako jediný požadavek dát stavbě jméno Honzík.