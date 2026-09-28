Ve tmě nebyl skoro vidět. Všímavý řidič pomohl policistům najít hledaného mužePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ve tmě nebyl skoro vidět. Všímavý řidič pomohl policistům najít hledaného muže
Přibližně šedesátiletý muž se zranil při nehodě na motocyklu. Kvůli podezření na středně těžká poranění byl...
Samsonova kašna v Českých Budějovicích se v úterý začne připravovat na zimu. Pracovníci společnosti ČEVAK...
Tábor čekají dopravní komplikace. Oprava silnice II/123 se dotkne ulic Stránského a Soví a potrvá až do...
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 5. kole extraligy doma nad Litvínovem 5:4 a připsali si třetí výhru z...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →