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Ve tmě nebyl skoro vidět. Všímavý řidič pomohl policistům najít hledaného muže

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Všímavost jednoho řidiče pomohla na jihu Čech vypátrat muže, po kterém pátrali policisté z Valašského Meziříčí. Řidič si při noční jízdě po silnici I/3 všiml chodce, který nebyl ve tmě téměř vidět. Přivolaná hlídka při kontrole odhalila, že jde o hledaného člověka.
Ve tmě nebyl skoro vidět. Všímavý řidič pomohl policistům najít hledaného muže

Ve tmě nebyl skoro vidět. Všímavý řidič pomohl policistům najít hledaného muže

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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