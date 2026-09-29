Standa Hložek o ničem nevěděl: Jeho syn Matyáš opustil Česko bez jakéhokoliv vysvětlení

Matyáš Hložek, který vystupuje jako Mathias, rodiče zaskočil, když bez vysvětlení odjel do reality show. Překvapení bylo o to větší, že s otcem přitom dlouhodobě sdílí hudbu i veřejné vystupování.
O synovi Stanislava Hložka se v posledních týdnech mluvilo hlavně kvůli jeho účasti v seznamovací reality show. Jenže moment, který známého zpěváka vyvedl z míry, nepřišel až před kamerami, jak jsme si na In-Lifestyle všimli. Stalo se to ještě předtím. Matyáš odletěl do Thajska a rodiče nějakou dobu netušili, co přesně za tím stojí. A hlavně proč se kolem celé věci musí tolik mlčet.
Tajný odjezd nebyl projevem vzdoru, ale důsledkem smlouvy
Podle informací, které zazněly také v materiálu TOP STAR, Stanislav Hložek synovu účast nepřijal zrovna s nadšeným pokýváním hlavou. Nejdříve měl reagovat slovy „Ježišmarjá“ a následně Matyášovi řekl, ať neudělá ostudu. Ten přitom o své účasti zpočátku mlčel, protože měl podepsanou mlčenlivost, takže doma nemohl vykládat podrobnosti. Nebyl to útěk na truc ani známka rodinné roztržky.
U reality show je podobný režim běžný. Jenže v rodině to může narazit. Zvlášť tam, kde se soukromí dlouhodobě míchá s pracovním životem. Otec a syn spolu nejsou jen v občasném telefonátu, pojí je muzika i občasné společné vystupování. O soutěži ale tatínek neměl vůbec ponětí. „Já jsem netušil, do čeho to jde. A když jsme se s manželkou dívali na každý díl, tak jsme trnuli, co bude,“ řekl Stanislav Hložek.
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Stanislava Hložka dřív zaskočila i synova autorská muzika
Matyáš Hložek se přitom už nějaký čas nesnaží fungovat jen jako syn známého zpěváka. Do povědomí veřejnosti se výrazněji dostal v roce 2017, kdy vyhrál soutěž Muž roku. Ještě předtím se věnoval sportu a pracoval jako osobní trenér, postupně ho ale stále víc přitahovala hudba. Dnes vystupuje pod jménem Mathias a otevřeně přiznává, že mu trvalo, než se s otcovým známým příjmením srovnal.
„S tímto jsem vždy strašně bojoval,“ přiznal v minulosti pro Super.cz. Nějakou dobu proto vystupoval bez příjmení, aby se vyhnul neustálému srovnávání se Stanislavem Hložkem. Nakonec ale dospěl k tomu, že se za své jméno schovávat nechce. „Snažím se to dělat po svým a netroufám se srovnávat se svým tátou,“ vysvětloval.
Hudební cesta ho přitom přivedla i zpátky k otci. Matyáš za Stanislavem jednou přišel se dvěma vlastními písněmi a navrhl mu, aby je společně nazpívali. Pro zkušeného zpěváka to podle jeho vlastních slov bylo překvapení, tentokrát ale příjemné. Z jejich spolupráce nakonec nevznikl jen jednorázový rodinný duet. Matyáš už má za sebou debutové album Acodál a s otcem nahrál například skladbu Sen, která vyšla v září 2025.
Dnes se tak oba potkávají i pracovně. Stanislav Hložek synovu hudební cestu podporuje, přestože Matyáš nechce být vnímán jen jako „syn Standy Hložka“. Právě hudba je přitom oblast, kde se jejich cesty přirozeně protnuly. Zatímco otec má za sebou desítky let na scéně, syn si teprve buduje vlastní publikum a styl.
Do seznamovací show šel po definitivním rozchodu
Do reality show Are You The One? Česko Matyáš nevstupoval úplně náhodou. V červnu 2026 pro Super.cz přiznal, že po pěti letech definitivně skončil jeho vztah s Kamilou Pavlíčkovou. Chtěl si dát čas, aby si po rozchodu srovnal život, a právě potom přišla nabídka na účast v seznamovací show. „Řekl jsem si, kdy jindy než teď,“ popsal své rozhodnutí.
V pořadu se spolu s dalšími devatenácti účastníky snažil najít svého předem určeného ideálního partnera. Každý z nich měl podle odborné analýzy svůj „perfect match“, jehož identitu soutěžící neznali. Pokud by se jim podařilo do finále správně sestavit všech deset párů, čekala je společná výhra 2,5 milionu korun.
Matyáš nakonec sice z Thajska neodjížděl s novou partnerkou, ale soutěž pro něj skončila finanční výhrou. Účastníci dokázali sestavit všech deset správných dvojic a rozdělili si 2,5 milionu korun. Matyáš už pro část své výhry našel využití, prozradil, že si chce nechat udělat terasu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Standa Hložek o ničem nevěděl: Jeho syn Matyáš bez vysvětlení odjel do Thajska. „Trnuli jsme, co bude,“ přiznal byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.