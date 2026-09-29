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Nová pravidla pro majitele elektromobilů. Jen málokdo ví, jakou rychlostí může jet po dálnici

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Těžké elektromobily přinášejí situace, se kterými starší dopravní předpisy příliš nepočítaly. V Polsku se nyní řeší, zda osobní elektromobil s povolenou celkovou hmotností přes 3,5 tuny musí na dálnici dodržovat limit 80 km/h stejně jako těžká vozidla. Samotné znění zákona připouští podle osloveného právníka jiný výklad, než jaký uvádějí některé oficiální přehledy.
Nová pravidla pro majitele elektromobilů. Jen málokdo ví, jakou rychlostí může jet po dálnici

Nová pravidla pro majitele elektromobilů. Jen málokdo ví, jakou rychlostí může jet po dálnici

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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