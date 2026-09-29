Nová pravidla pro majitele elektromobilů. Jen málokdo ví, jakou rychlostí může jet po dálnici

Hranice 3,5 tuny se v tomto případě nevztahuje jednoduše k tomu, kolik automobil právě váží. Rozhodující je jeho povolená celková hmotnost, v polských předpisech označovaná jako DMC. Polský zákon o silničním provozu stanovuje pro osobní automobily, motocykly a nákladní automobily do příslušné hmotnostní hranice na dálnici standardní maximum 140 km/h. Pro další vozidla stanovuje na dálnicích a rychlostních komunikacích limit 80 km/h. Právě způsob, jakým je ustanovení napsáno, však otevřel prostor pro rozdílný výklad.
Polské Generální ředitelství státních silnic a dálnic ve svém přehledu uvádí 140 km/h pro osobní automobily, motocykly a nákladní vozidla do 3,5 tuny a následně 80 km/h pro ostatní vozidla nad touto hranicí. Z takového vysvětlení by řidič mohl dojít k závěru, že těžší osobní elektromobil automaticky spadne do pomalejší skupiny. Motoristický právník Oskar Możdżyń, kterého oslovila Interia, ale upozornil, že samotný text zákona lze číst jinak.
Právník upozornil na důležitý detail v zákoně
Podle Możdżyńova výkladu se podmínka povolené celkové hmotnosti do 3,5 tuny v příslušném ustanovení vztahuje pouze k nákladnímu automobilu, který je v zákonném výčtu uveden bezprostředně před ní. Osobní automobil je přitom v polském zákoně definován především podle svého konstrukčního určení k přepravě nejvýše devíti osob včetně řidiče a jejich zavazadel. Samotná definice osobního automobilu v zákoně o silničním provozu tedy hranici 3,5 tuny neobsahuje. Pokud by tento právní výklad obstál, osobní automobil by se jen překročením této hmotnostní hranice nestal vozidlem, pro které automaticky platí dálniční maximum 80 km/h.
Rozdíl je zásadní například oproti elektrické dodávce nebo jinému vozidlu vedenému jako nákladní. U nákladního automobilu s povolenou celkovou hmotností přes 3,5 tuny je situace jiná a nižší rychlostní limit se na něj vztahuje. U těžkého osobního elektromobilu proto podle právníka není rozhodující pouze číslo vyjadřující hmotnost, ale také to, do jaké kategorie je konkrétní vůz právně zařazen. Interia na základě jeho stanoviska uvádí, že u osobního automobilu by tak mohly zůstat zachovány běžné polské limity pro osobní vozy, tedy až 140 km/h na dálnici, samozřejmě pokud dopravní značení neurčuje nižší rychlost.
S řidičským průkazem B lze za určitých podmínek řídit i těžší elektromobil
Polské předpisy navíc již několik let umožňují držitelům řidičského oprávnění skupiny B řídit některá vozidla na alternativní pohon s povolenou celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny, maximálně však 4 250 kilogramů. Podmínkou je mimo jiné to, že zvýšení hmotnosti souvisí s použitím alternativního pohonu, tato skutečnost je zaznamenána v registračních dokladech a řidič má oprávnění skupiny B alespoň dva roky. Toto pravidlo však řeší oprávnění vozidlo řídit, nikoliv samo o sobě nejvyšší povolenou rychlost.
Pro řidiče tak zůstává důležité především přesné zařazení konkrétního auta v registračních dokladech. Současně je potřeba počítat s tím, že oficiální přehled polské silniční správy pracuje s obecnou hranicí 3,5 tuny a pro ostatní těžší vozidla uvádí limit 80 km/h. Právní výklad zveřejněný Interií naproti tomu tuto hranici u osobních automobilů zpochybňuje. Nejde tedy o změnu polského zákona ani nově zavedenou výjimku, ale o rozdílnou interpretaci již platného ustanovení.
Zdroje: interia.pl, gov.pl, eli.gov.pl