Nejelegantnější česká herečka v důchodu v roce 2026: Do úzkého výběru se dostalo jen 5 známých jmen

Do debaty o nejelegantnější české herečce v důchodu pro rok 2026 vstupuje několik výrazných jmen. Nás zaujaly hlavně tyto ženy.
Na In-Lifestyle jsme se tentokrát zaměřili na české herečky v důchodovém věku a hledali mezi nimi ty, kterým podle nás elegance a osobní šarm zůstaly i po letech. Nešlo přitom jen o samotný vzhled. Zajímalo nás také vystupování, styl, charisma a to, jak jednotlivé herečky působí při veřejných příležitostech. Z poměrně širokého výběru jsme nakonec vybrali pět jmen, která nás zaujala nejvíc.
Simona Stašová: Výrazná osobnost a ženský šarm
Simona Stašová patří k herečkám, u kterých si člověk jen těžko představí, že by se snažily zapadnout. Má výraznou osobnost, nezaměnitelný projev a také vlastní představu o tom, co jí sluší. Právě proto podle nás do výběru elegantních hereček patří, i když její styl není založený na okázalých róbách nebo posledních módních trendech. Za sebou má dlouhou divadelní, filmovou i televizní kariéru a na jevišti dodnes zůstává velmi aktivní.
Foto: NextFoto, herečka Simona Stašová
Na společenských akcích se objevuje především při příležitostech spojených s její profesí, například na premiérách nebo předávání cen. Umí zvolit výraznější šaty, ale stejně dobře jí sluší jednodušší outfit, který nechá vyniknout její osobnost. U Stašové je totiž elegance spíš otázkou celkového dojmu než jednotlivých kousků oblečení. Je v ní ženskost, sebejistota a určitá energie, díky které nepůsobí usedle ani ve chvíli, kdy zvolí úplně klasický vzhled.
Nejhezčí český herec do 30 let: Do žebříčku 5 adeptů se dostal i Josef Trojan a Oskar Hes Dagmar Havlová: Když ke stylu patří i vystupování
Dagmar Havlová má k eleganci trochu jiný vztah. U ní je výrazný nejen samotný styl oblékání, ale také způsob, jakým se pohybuje na veřejnosti. Během herecké kariéry vytvořila řadu filmových a divadelních rolí, později se jako manželka prezidenta Václava Havla ocitla také v prostředí, kde bylo reprezentativní vystupování prakticky součástí každodenního života.
Foto: NextFoto, Dagmar Havlová na party UniCredit Banky na Mlýnské kolonádě
Na společenských akcích se objevuje poměrně často a nebojí se ani výraznějších šatů či doplňků. Stejně dobře ale dokáže působit ve střídmějším outfitu. Na Havlové nás baví právě to, že u ní elegance není jen otázkou konkrétních šatů. Patří k ní i sebejistota, kultivovaný projev a zkušenost ženy, která už dávno ví, co jí sluší.
Daniela Kolářová: Přirozený půvab a klid
Daniela Kolářová představuje zase trochu nenápadnější typ elegance. Nikdy nebyla herečkou, která by potřebovala poutat pozornost výraznými róbami nebo okázalými gesty. Její kouzlo je spíš v přirozenosti a kultivovaném vystupování, které si udržuje i po desítkách let před kamerou a na jevišti.
Foto: NextFoto, Daniela Kolářová na zakončení 57. ročníku MFF Karlovy Vary, 2023
Za sebou má řadu známých filmových i televizních rolí a její tvář patří k těm, které české publikum pozná prakticky okamžitě. Na společenských akcích se neobjevuje při každé příležitosti, což k ní vlastně docela sedí. Když už ale někam přijde, většinou zaujme právě tím, že se nesnaží zaujmout za každou cenu. Její elegance je spíš klidná a přirozená.
Carmen Mayerová: Osobitý styl i po osmdesátce
Carmen Mayerová se vždy uměla krásně obléci. Herečka, která letos oslavila 82. narozeniny, má stále velmi osobitý styl a rozhodně nepůsobí dojmem, že by s přibývajícími roky rezignovala na módu. Když se objeví na společenské události, bývá nepřehlédnutelná, ale ne kvůli snaze šokovat.
Foto: NextFoto, Carmen Mayerová na TK k Prima Hvězdnému létu pod žižkovskou věží
Mayerová má za sebou dlouhou divadelní kariéru a objevovala se také ve filmu a televizi. Veřejnost ji navíc zná jako ženu, která má k módě poměrně blízko a umí si najít styl, který odpovídá jejímu věku i osobnosti. Právě to se nám na ní líbí nejvíc. Nesnaží se vypadat o dvacet let mladší, ale zároveň rozhodně nepřijala představu, že po určitém věku už žena nemá co řešit.
Chantal Poullain: Francouzský šarm, který nestárne
Chantal Poullain je trochu jiný typ elegance než ostatní ženy v našem výběru. Francouzský původ se v jejím stylu nezapře a ani po sedmdesátce neztratila osobitý šarm, díky kterému ji na společenských akcích jen tak nepřehlédnete. Herečka, která se výrazně zapsala především do českého divadla, ale objevovala se také ve filmu a televizi, si dlouhodobě drží vlastní styl.
Foto: NextFoto, Chantal Poullain na TK s názvem Okamžiky radosti
Na módě u ní baví především to, že se nesnaží vypadat za každou cenu mladší. Sluší jí saka, košile, kalhotové kostýmy, šátky i klobouky a jednotlivé kousky umí nosit s určitou nonšalancí. Chantal navíc patří k ženám, u kterých elegance nestojí jen na oblečení. Je v ní něco z francouzského způsobu vystupování, sebejistota, přirozenost a lehká nedbalost, která je ve výsledku možná mnohem působivější než dokonale vypočítaný outfit.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Nejelegantnější česká herečka v důchodu v roce 2026: Do úzkého výběru se dostalo jen 5 známých jmen byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.