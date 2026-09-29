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Nejelegantnější česká herečka v důchodu v roce 2026: Do úzkého výběru se dostalo jen 5 známých jmen

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Do debaty o nejelegantnější české herečce v důchodu pro rok 2026 vstupuje několik výrazných jmen napříč generacemi.
Fotografie Dagmar Havlové a Simony Stašové

Fotografie Dagmar Havlové a Simony Stašové

Zdroj: Foto: NextFoto, Dagmar Havlová a Simona Stašová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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