Dnes večer se Česko neodtrhne od televize. Musíte prostě vědět, jak tohle drama dopadne

Po prodlouženém víkendu nejsme ještě pořádně rozkoukaní, a tak je ideální čas ponořit se do světa, kde se realita rozpadá na kousky a každá minuta rozhoduje o přežití. Žánrově jde o psychologický thriller plný napětí, který vás připoutá k obrazovce a nenechá vydechnout. Vysoký rozpočet, hvězdné obsazení a mrazivá atmosféra evropské metropole slibují zážitek, na který jen tak nezapomenete. O jaký titul jde? To se dozvíte za chvíli.
Lidská mysl je nesmírně křehká nádoba. Definujeme se svými vzpomínkami, vztahy a prací, kterou vykonáváme. Co se však stane, když o toto všechno přijdete během jediné sekundy?
Vážná autonehoda v chladných ulicích evropské metropole promění život úspěšného lékaře v naprosté peklo. Po čtyřech dnech v hlubokém kómatu se probouzí s nadějí, že spatří svou milovanou ženu, ale místo toho naráží na ledovou zeď odmítnutí.
Jeho manželka se mu podívá do očí a chladnokrevně prohlásí, že ho nikdy v životě neviděla. Aby toho nebylo málo, jeho identitu, jméno i profesní úspěchy si plně přivlastnil úplně cizí muž. Hrdina zůstává sám, bez dokladů a finančních prostředků.
V patách má navíc neznámé zabijáky, kteří usilují o jeho život. Ocitá se uprostřed gigantického spiknutí tajných služeb, nebo se jeho vlastní mysl po těžkém traumatu definitivně roztříštila? Jedinou nadějí na záchranu se stává nečekaná spojenkyně v podobě ilegální taxikářky.
Odhalení pravdy: Kdo je Dr. Martin Harris?
Tento brilantní, nervy drásající labyrint tvoří kostru úspěšného mysteriózního thrilleru Neznámý (Unknown, 2011), který režíroval uznávaný španělský režisér Jaume Collet-Serra. V hlavní roli zoufalého Dr. Martina Harrise exceluje charismatický Liam Neeson.
Jeho chladnou manželku ztvárnila January Jones a muže, který mu ukradl život, si zahrál Aidan Quinn. Hvězdné obsazení doplňují Diane Kruger jako odvážná taxikářka, Bruno Ganz a Frank Langella. Scénář napsali Oliver Butcher a Stephen Cornwell podle románu Didiera Van Cauwelaerta.
Zápletka vás vtáhne do víru paranoi a nejistoty. Dr. Harris přijíždí do Berlína na vědeckou konferenci se svou ženou. Po nehodě taxi, které ho vezlo zpět do hotelu pro zapomenutý kufr, končí v kómatu. Když se probere, nikdo mu nevěří, že je tím, kým tvrdí, že je. Jeho manželka stojí po boku jiného muže se stejným jménem a tvrdí, že tohle je její skutečný manžel.
Paradox akčního hrdiny bez jediné zbraně
Snímek se pyšní jedním naprosto unikátním detailem, který boří zažité mýty. Přestože propagační plakáty často prezentují film jako klasickou střílečku a Liam Neeson na nich pózuje se zbraní v ruce, skutečnost je jiná.
Hlavní hrdina Dr. Martin Harris za celý film nevezme do ruky střelnou zbraň. Diváci jsou tak svědky čistého psychologického boje a fyzického přežití bez nutnosti laciných přestřelek. Napětí graduje díky inteligentnímu scénáři a precizní režii, ne díky explozím a kulkám.
Zákulisní tajemství, pasové podvody a falešný původ
Natáčení v mrazivém Berlíně přineslo řadu zajímavostí. Pozorní diváci si mohou všimnout detailního záběru na cestovní pas hlavního hrdiny. Je v něm uvedeno datum narození 7. června 1964.
Tento den je skutečným dnem narození Liama Neesona, tvůrci však herce v dokumentu omladili o celých 12 let, jelikož se ve skutečnosti narodil v roce 1952. Ve svých 58 letech se tak definitivně etabloval jako globální akční ikona.
Další perličkou je postava zdravotní sestry, která se jmenuje Gretchen. Zatímco američtí scenáristé vybrali toto jméno jako typicky německé, v samotném Německu je extrémně vzácné a téměř se nepoužívá.
Zajímavý mýtus panuje také kolem herečky Diane Kruger. Mnozí diváci se domnívají, že pochází z Balkánu, protože ve filmu hraje nelegální imigrantku z Bosny a Hercegoviny. Ve skutečnosti se však narodila v Německu německým rodičům.
Ekonomický triumf a inflační matematika
Snímek zaznamenal obrovský komerční úspěch a stal se zlatým dolem pro své tvůrce. Výrobní rozpočet filmu v roce 2011 činil skromných 30 000 000 USD. V přepočtu na ceny roku 2026, při zohlednění kumulativní inflace v USA ve výši přibližně 45 %, by dnešní rozpočet odpovídal hodnotě 43 500 000 USD.
Celosvětové tržby, které v roce 2011 dosáhly výše 135 700 000 USD, by v dnešních cenách představovaly ohromujících 196 700 000 USD, což jen potvrzuje vysokou ziskovost celého projektu.
Kdy a kde sledovat tento napínavý souboj o identitu?
Pokud si chcete tento strhující zážitek vychutnat z pohodlí domova, nalaďte si televizní stanici Nova Cinema v úterý 29. září 2026 ve 20:00. Pro ty, kteří premiéru nestihnou, je připravena repríza na téže stanici v pátek 2. října 2026 v 01:25.
Věřte, že jakmile k televizi usednete, už nevstanete. Ať vás film bude bavit nebo nebude, na rozluštění záhady hrdinovy identity si počkáte. Prostě vám to nedá.
Zdroje článku: csfd.cz, screenrant.com, collider.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá