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S nemocným srdcem žije přes 10 let, prodělal i infarkt myokardu

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Dennívýzva
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Pana Lva (63) z Brna začaly zdravotní potíže trápit v létě roku 2014. Hodně se zadýchával, větší význam tomu ale nepřikládal. „Myslel jsem si, že problémy s dýcháním souvisí s kouřením. V té době jsem totiž vykouřil i 60 cigaret denně. Nenapadlo mě, že to může být něco vážnějšího,“ vzpomíná.
S nemocným srdcem žije přes 10 let, prodělal i infarkt myokardu

S nemocným srdcem žije přes 10 let, prodělal i infarkt myokardu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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