Tři rozvody, nevěra i úzkosti. Basiková v dokumentu řekla všechno, exmanželé na to reagovali mlčením

Bára Basiková sedí před kamerou a mluví o facce, kterou dostala. O ženě, kterou roky považovala za partnerovu dceru, než zjistila, že je to jeho milenka. O nocích, kdy přemýšlela, jestli má vůbec cenu vstát. Říká to klidně, bez dramatického gesta, s odstupem člověka, který si svůj příběh konečně přečetl celý a rozhodl se ho nepřepisovat. Film Bára Basiková není bulvární zpověď. Je to devadesát minut důkazu, že přežít vlastní život je někdy víc než ho vyhrát.
Třicet let před kamerou, padesát let v záběru
Helena Třeštíková začala Basikovou natáčet v polovině devadesátých let. Výsledný film ale sahá ještě dál, k archivním záběrům z pořadu Zpívá celá rodina z roku 1975, kde se malá Bára poprvé objevila na obrazovce. Režisérka pracovala svou obvyklou časosběrnou metodou: pravidelné návštěvy, kamera jako tichý svědek, žádné inscenované scény. „Vždycky mi řekla všechno, jak to je,“ popsala Třeštíková pro iROZHLAS způsob, jakým s protagonistkou pracovala.
Výsledek není chronologický životopis. Třeštíková materiál skládala zpětně, hledala vzorce, opakování, momenty, kdy se Basiková rozhodla zůstat, a momenty, kdy konečně odešla. Vznikl portrét ženy, která na veřejnosti zpívala o svobodě, zatímco doma ji systematicky ztrácela.
Druhé manželství jako jádro filmu
Ze tří manželství, která dokument mapuje, je nejtvrdší linka ta prostřední, vztah s Jaromírem Pizingerem. Basiková v navazujících rozhovorech popsala manipulaci, citové i fyzické násilí a finanční ztráty. Klíčový zvrat: ženu, kterou léta považovala za Pizingerovu dceru, označila za jeho milenku. Třeštíková tento moment potvrdila jako bod, který celou linku filmu přepisuje.
První manželství film zachycuje v jiném registru. Basiková živila rodinu, muž zůstával doma a tento model se rozpadl krátce po začátku natáčení. Třetí manželství s Petrem Polákem trvalo deset let a je součástí opakujícího se vzorce, ale Basiková ho veřejně nerozebírá tak detailně. Přesná příčina rozpadu zůstává mimo dosah dostupných zdrojů.
Co všechna tři spojuje, je důsledek: pocit selhání, sebeobviňování, deprese. Basiková popisuje období, kdy se považovala za špatnou matku i špatnou manželku zároveň. V jednu chvíli přiznává i úvahy o sebevraždě. Pomohla až odborná péče.
Ticho na druhé straně
Nejsilnější kontrast filmu neleží uvnitř záběrů, ale mimo ně. Basiková po kinopremiéře řekla, že od žádného z exmanželů nepřišla zpětná vazba. Neví ani, jestli film viděli. Žádné odmítnutí komentáře, žádný dopis, žádný telefonát. Prostě nic.
Proč mlčí, lze jen odhadovat. U druhého manželství, které je ve filmu vykresleno nejtvrději, může jít o vědomý odstup. U prvního a třetího exmanžela motiv doložen není. Jisté je jedno: Basiková otevřela svůj život úplně a odpovědí je prázdno.
Satisfakce ale přichází odjinud. Po premiéře ve Varech, kde film vyvolal slzy i u mužů v publiku, se ozvaly stovky žen. Píší jí zprávy o odvaze, o tom, že díky ní pochopily vlastní vztah, že konečně odešly. „Svým příběhem mohu někomu pomoct,“ řekla Basiková v rozhovoru pro Reflex. Těžiště uznání se přesunulo od bývalých partnerů k publiku, a hlavně k divačkám, které v jejím příběhu poznávají vlastní.
Proč právě teď a proč bez cenzury
Basiková opakovaně říká, že film nechce zpětně stříhat ani zjemňovat. Za některé věci se zpětně stydí, ale lítost směřuje k tomu, že v některých vztazích zůstala příliš dlouho, ne k tomu, že o nich teď mluví veřejně. Naopak: až hotový sestřih jí ukázal, kolik toho zvládla, a proměnil sebeobviňování v něco bližšího seberehabilitaci.
Třeštíková přitom nefungovala jako zpovědník, ale jako dlouhodobá svědkyně. Citlivá témata nevytvářela konstrukcí dopředu, nechávala je vyvstat z času. Některé věci bylo možné pochopit a dopovědět až s odstupem desítek let. Vedle kinové verze navíc Česká televize chystá třídílný televizní cyklus s širším dobovým a společenským kontextem.
Film Bára Basiková distribuuje Falcon a Redakce VIPŽivot připomíná, že v českých kinech běží od 17. září; projekce jsou aktuálně vypsány minimálně do října.
Největší odvaha toho dokumentu není v tom, co Basiková řekla. Je v tom, že to řekla s vědomím, že na druhém konci telefonu může zůstat ticho, a řekla to stejně.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová