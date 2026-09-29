Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tři rozvody, nevěra i úzkosti. Basiková v dokumentu řekla všechno, exmanželé na to reagovali mlčením

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové natáčený třicet let získal ve Varech Diváckou cenu deníku Právo. Od 17. září běží v kinech.
Tři rozvody, nevěra i úzkosti. Basiková v dokumentu řekla všechno, exmanželé na to reagovali mlčením

Tři rozvody, nevěra i úzkosti. Basiková v dokumentu řekla všechno, exmanželé na to reagovali mlčením

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Manželství Zory Jandové prošlo krizemi, přesto s Mertou drží už desítky let. „Odpouštění se dá naučit," říká herečka
Manželství Zory Jandové prošlo krizemi, přesto s Mertou drží už desítky let. „Odpouštění se dá naučit," říká herečka
Sára Donutilová přišla o syna den před termínem porodu. Po letech promluvila o bolesti, která nezmizí
Sára Donutilová přišla o syna den před termínem porodu. Po letech promluvila o bolesti, která nezmizí

Herečka Sára Donutilová porodila v říjnu 2022 mrtvého syna Matyáše, den před plánovaným termínem. Čtyři...

Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou lásku
Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou lásku

Modelka a podnikatelka Veronika Kopřivová v zářijovém podcastu nejostřeji v historii odmítla, že by její...

Filip Kratochvíl chtěl všechno, ale nevěděl kde začít. Syn Lucie Bílé školu hodil za hlavu a zmizel do Paříže
Filip Kratochvíl chtěl všechno, ale nevěděl kde začít. Syn Lucie Bílé školu hodil za hlavu a zmizel do Paříže

Syn Lucie Bílé studoval kameru, snil o režii i klipech. Místo diplomu si ale sbalil kufr a na rok a půl...

Diváci Ulice ji zasypávali urážkami, dnes sklízí chválu. Lucie Vondráčková prozradila, jak se na roli Soni připravuje
Diváci Ulice ji zasypávali urážkami, dnes sklízí chválu. Lucie Vondráčková prozradila, jak se na roli Soni připravuje

Soňa Čechová zůstává jednou z nejnenáviděnějších postav české televizní historie. Jenže komentáře pod...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.