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KVÍZ: Skrývá se za tím diagnóza, nebo právní klička? Odhalte význam latinských pojmů

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Latina je jazyk starověkého Říma, který i po tisíciletích hraje klíčovou roli v mnoha oblastech našeho života. Ať už navštívíme lékaře, právníka, nebo jen narazíme na nějaké známé rčení, často se s ní setkáme. Víte, co znamenají běžné latinské pojmy? Pojďme si to ověřit v našem zábavném kvízu.
KVÍZ: Skrývá se za tím diagnóza, nebo právní klička? Odhalte význam latinských pojmů

KVÍZ: Skrývá se za tím diagnóza, nebo právní klička? Odhalte význam latinských pojmů

Zdroj: alehnia / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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