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Když srdce „bubnuje“ mimo rytmus: Mezi příčiny srdeční arytmie patří stres, káva, nespavost i hormony

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Pokud srdce udeří mimo svůj obvyklý rytmus, nemusí to zákonitě představovat ohrožení života. Je však potřeba takové stavy hlídat a konzultovat s lékařem.
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Zdroj: Fotografie: Alith3204 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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