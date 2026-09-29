Ani alobal, ani potravinová fólie. Otevřený sýr vydrží v lednici čerstvý až 30 dní díky 1 obyčejné věci

Nakrojený kus sýra umí v lednici zradit rychleji, než byste čekali. Za pár dní zavadne, ztvrdne na kámen, nebo se na řezu objeví první nevítaná plíseň. Přitom stačí jediná drobnost, kterou máte doma nejspíš v kuchyňské zásuvce, a stejný sýr si podrží chuť i vláčnost mnohem déle. A stojí to jen pár korun.
Obyčejný pečicí papír zvládne víc než plast
Tou jednou věcí je obyčejný pečicí papír. Klidně ten samý, na kterém pečete cukroví. Když do něj sýr po nakrojení zabalíte, chová se úplně jinak než plast, ve kterém jste ho přinesli z obchodu. Papír nechá sýr dýchat a zároveň z něj odvádí přebytečnou vlhkost, která bývá nejčastější příčinou plísně.
Profíci a sýraři sahají po voskovaném plátně nebo speciálním sýrařském papíru. V běžné domácnosti ale odvede stejnou práci obyčejný pečicí nebo pergamenový papír z drogerie za pár korun. Rozdíl proti fólii poznáte během několika dní.
Přečtěte si také: Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná Proč sýru škodí igelit i alobal
Sýr se totiž chová skoro jako živá věc. I v lednici dál zraje a ke svému fungování potřebuje vzduch. Uzavřený v potravinové fólii nebo mikrotenovém sáčku se ale zapaří. Odpařená voda nemá kudy ven, zůstane na řezu a vytvoří vlhký film. A právě mokrý povrch bez proudění vzduchu plísni a bakteriím nahrává.
Sýr navíc rád přebírá vůni okolí, takže z plastu snadno chytne umělou příchuť. Spolu s kluzkým povrchem to obvykle skončí tak, že si na něm nepochutnáte a vyhodíte ho. Alobal je o něco šetrnější, ale dýchat sýr taky nenechá.
Jak sýr zabalit, aby vydržel týdny
Nejlíp funguje balení ve dvou vrstvách. Sýr nejdřív volně zabalte do pečicího papíru tak, aby kolem něj zůstala trocha místa. Papír odvede vlhkost a nedovolí sýru vyschnout. Zabalený kousek pak uložte do dózy nebo sáčku, které necháte jen pootevřené. Trocha proudícího vzduchu uvnitř udrží sýr vláčný a zároveň zabrání tomu, aby zatvrdl.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nemyjte v myčce. Češi to dělají roky a pak se diví, proč rezaví
Jak dlouho takhle vydrží, závisí hlavně na jeho tvrdosti. Tvrdé druhy jako eidam, ementál, parmazán nebo pecorino zůstanou v papíru čerstvé klidně několik týdnů, u dobře uloženého kusu i celý měsíc. Papír je ale potřeba po pár dnech vyměnit, protože navlhne a přestane chránit.
Měkké, tvrdé i plísňové chtějí jinou péči
Čím měkčí sýr, tím víc vody obsahuje a tím rychleji se kazí. Čerstvé sýry jako žervé, ricotta nebo cottage snězte radši během několika dní. Déle vydrží ve vzduchotěsné skleněné či keramické nádobě, která je ochrání před vysycháním i cizími pachy.
Sýry s modrou plísní a aromatické druhy typu nivy nebo tvarůžků patří do vlastní krabičky stranou od ostatních. Jinak se jejich silná vůně během chvíle rozleze po celé lednici a plísňové spory přeskočí i na sousední potraviny.
Přečtěte si také: Hořké okurky z vlastní zahrady zachráníte 1 jednoduchým trikem. Zná ho málokdo
Přehledně shrnuje péči o jednotlivé druhy následující tabulka:
Druh sýra Jak ho uložit Na co si dát pozor Tvrdé (eidam, ementál, parmazán, pecorino) do pečicího papíru čerstvé vydrží několik týdnů až měsíc, papír po pár dnech vyměňte Měkké (žervé, ricotta, cottage) do vzduchotěsné skleněné či keramické nádoby snězte je během několika dní Sýry s modrou plísní a aromatické (niva, tvarůžky) do vlastní krabičky stranou od ostatních jejich vůně se jinak rozšíří po celé lednici Kde má sýr v lednici nejlepší místo
Hodně záleží i na tom, kam sýr v lednici položíte. Nejvíc mu svědčí stálá, mírně chladná teplota a o něco vyšší vlhkost, a přesně takové prostředí nabízí spodní zásuvka na zeleninu. Tam proto sýr ukládejte přednostně. Naopak dvířka jsou špatná volba, protože se s každým otevřením prohřejí a zase ochladí, což sýru vadí. Vyhněte se i nejchladnějším policím, kde se teplota blíží nule a sýr místo klidného zrání spíš tuhne.
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a podívejte se na pytlík s rýží. Pokud uvidíte 1 věc, patří rovnou do koše Sýru v lednici nejvíc svědčí stálá chladná teplota a vyšší vlhkost spodní zásuvky na zeleninu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do dózy s víc kousky sýra můžete přihodit kostku cukru. Ta na sebe stáhne přebytečnou vlhkost, a když začne vlhnout, poznáte, že je čas papír vyměnit.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/syr-vydrzi-mesice-staci-spravny-trik-jak-ho-uchovat-v-lednicce-20260326-7510.html, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/syr-lednice-skladovani/, https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/jak-spravne-uchovavat-syr-v-lednici-prakticke-tipy-aby-vydrzel-co-nejdele-cerstvy/hanadostalova/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/41758/Spravne-skladovani-syru, https://www.madeta.cz/en/news/2682, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-syr-v-pecicim-papiru/