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Ani alobal, ani potravinová fólie. Otevřený sýr vydrží v lednici čerstvý až 30 dní díky 1 obyčejné věci

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Nakrojený kus sýra umí v lednici zradit rychleji, než byste čekali. Za pár dní zavadne, ztvrdne na kámen, nebo se na řezu objeví první nevítaná plíseň. Přitom stačí jediná drobnost,...
Ani alobal, ani potravinová fólie. Otevřený sýr vydrží v lednici čerstvý až 30 dní díky 1 obyčejné věci

Ani alobal, ani potravinová fólie. Otevřený sýr vydrží v lednici čerstvý až 30 dní díky 1 obyčejné věci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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