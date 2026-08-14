Bude to úplně jiná liga, foťák iPhone 18 Pro má být obrovský skok. Apple testuje, co v mobilu ještě nikdo neviděl

Když leaker Smart Pikachu na konci ledna 2026 zveřejnil na Weibu příspěvek o tom, co Apple chystá pro příští generaci Pro modelů, technologická komunita zbystřila. Podle tohoto úniku, jak ho citoval 9to5Mac, už Apple pracuje s prototypy variabilní clony, tedy mechanismu, který umí měnit velikost otvoru objektivu podle světelných podmínek. Zároveň prý vyhodnocuje nasazení telekonvertoru, tedy optického prvku prodlužujícího ohniskovou vzdálenost. Pokud by obě věci prošly do finálního produktu, šlo by o největší konstrukční zásah do fotoaparátu iPhonu za celé roky. Současný iPhone 17 Pro přitom stále pracuje s pevnou clonou ƒ/1,78 u hlavního fotoaparátu, bez mechanické regulace světla a bez možnosti přiclonění. Právě tohle by se mělo změnit. A právě proto se mluví o „úplně jiné lize“.
Variabilní clona: proč je to tak zásadní změna
Aby bylo jasné, o jak velký posun jde, stačí se podívat na to, co dnes iPhone 17 Pro umí a co ne. Jeho hlavní 48Mpx kamera má pevnou clonu ƒ/1,78. Objektiv propouští vždy stejné množství světla, ať fotíte v přítmí restaurace, nebo na rozpáleném náměstí v poledne. Veškerou práci s expozicí a hloubkou ostrosti tak řeší software.
Variabilní clona tohle mění od základu. Mechanismus fyzicky otevírá nebo zavírá irisovou clonu objektivu: v šeru pustí maximum světla, na ostrém slunci naopak přicloní, což může pomoci s expozicí a hloubkou ostrosti. Prakticky to znamená přirozenější bokeh u portrétů, lepší kontrolu expozice a více možností při natáčení videa.
Důležité je dodat: pro mobilní svět to není absolutní novinka. Samsung nabídl přepínatelnou clonu F1.5/F2.4 už v Galaxy S9 v roce 2018. Huawei šel u Mate 50 Pro ještě dál s plynule proměnnou clonou F1.4 až F4.0. Pro iPhone by to ale bylo poprvé. A právě v tom spočívá ten skok: Apple by poprvé spojil svou proslulou výpočetní fotografii s mechanickou optikou, kterou dosud v iPhonu nepoužíval.
Telekonvertor v telefonu? Zatím velká neznámá
Druhá část úniku je ještě odvážnější a méně jistá. Podle Smart Pikachu Apple vyhodnocuje nasazení telekonvertoru, tedy optického prvku, který prodlužuje ohniskovou vzdálenost. Zatímco variabilní clona už má být ve fázi prototypů, telekonvertor je teprve „ve fázi hodnocení“. Apple ho může klidně vyřadit.
Fyzikální realita je nekompromisní. Jak vysvětluje Nikon ve svém průvodci, telekonvertor 1,4× sebere zhruba 1 EV světla, zatímco 2× nástavec znamená ztrátu 2 EV. V tenkém těle telefonu je to obrovská výzva. Nejbližší dnešní precedent nabízí Vivo: u modelu X200 Ultra prodává externí 2,35× teleextender pro 85mm teleobjektiv, který dosáhne ekvivalentu 200 mm. Jde ale o příslušenství montované přes adaptér, ne o součást samotného telefonu o tloušťce 8,69 mm.
I 9to5Mac v původním článku upozorňuje, že pojem „telekonvertor“ v kontextu běžného smartphonu „nedává moc smysl“, pokud by měl být plně vestavěný. Pokud je na úniku něco pravdivého, fyzicky dává větší smysl přídavný modul než zázračně miniaturizovaný interní prvek. iPhone 17 Pro přitom už dnes nabízí 48Mpx teleobjektiv se 100mm ohniskem a možností až 200mm ekvivalentu při využití vysokého rozlišení snímače; telekonvertor by tedy neznamenal „poprvé dlouhý dosah“, ale spíš jiný způsob, jak se k němu dostat.
Kdo za tím stojí a jak moc tomu věřit
Informace o variabilní cloně nepřišla z ničeho. Už 23. 12. 2024 o ní psal respektovaný analytik Ming-Chi Kuo na Mediumu, který uvedl „kamery s variabilní clonou v řadě iPhone 18 Pro“ a spojil je s konkrétními dodavateli. Lednový leak Smart Pikachu tuto linii potvrzuje a doplňuje o telekonvertor.
Samotný Smart Pikachu ale není u produktů Applu ověřeným zdrojem. PowerPage uvádí, že u zpráv o Applu nemá konzistentní výsledky; MacRumors mu přiznává přesné detaily z dodavatelského řetězce, ovšem především v oblasti čínského androidového hardwaru. Samostatně je tedy jeho informace slabším zdrojem. Výrazně silnější je tam, kde se shoduje s dřívější predikcí Kua, a to je právě případ variabilní clony.
Co to znamená pro cenu a kdy čekat uvedení
iPhone 17 Pro dnes v Česku startuje na 32 990 Kč, Pro Max na 34 990 Kč. Předobjednávky začaly 12. 9. 2025, prodej 19. 9. 2025. Stejný zářijový rytmus se očekává i u iPhonu 18 Pro, tedy v září 2026. Základní iPhone 18 by mohl dorazit až kolem března 2027.
Cenové odhady se ale během roku 2026 výrazně měnily:
- Únor 2026: Analytik Jeff Pu očekával stejnou nebo podobnou cenu jako u sedmnáctky.
- Červen 2026: IDC naznačilo zdražení modelů Pro o 2 500 až 5 000 Kč.
- Červenec 2026: Nejpesimističtější odhady mluvily o nárůstu až o 6 000 až 7 500 Kč.
Při nulovém zdražení by iPhone 18 Pro startoval zhruba na dnešní úrovni. Při výraznějším scénáři se bavíme o středních až vyšších třiceti tisících korunách, u Pro Maxu potenciálně přes 40 tisíc. Důvody? Dražší 2nm čip, rostoucí náklady na paměti a právě nová optika.
Má smysl čekat, nebo kupovat teď
Pokud je hlavní motiv fotoaparát a nákup nespěchá, čekání do září 2026 logiku dává. Variabilní clona by byla první skutečně mechanickou inovací v optice iPhonu za roky a pro videografii i náročnější fotografy by znamenala zásadní posun v kontrole nad obrazem. Běžný uživatel rozdíl pocítí spíš situačně, u portrétů v ostrém světle, u detailních záběrů a při natáčení videa. Ne nutně u každé momentky z večírku.
Proti čekání mluví dvě věci: telekonvertor je stále jen ve fázi hodnocení a může z finálního produktu vypadnout a cena se s každým měsícem v odhadech posouvá nahoru. Jisté je zatím jediné: Apple podle dostupných úniků testuje mechanickou regulaci clony pro iPhone 18 Pro. A to samo o sobě mění pravidla hry.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman