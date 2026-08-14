Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

WhatsApp se připravuje na uživatelská jména. Nově je můžete uložit přímo při vytváření kontaktu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
WhatsApp se postupně připravuje uživatelská jména, která by měla částečně nahradit závislost na telefonních číslech jako jediném způsobu identifikace uživatelů. Dalším krokem této transformace je...
WhatsApp se připravuje na uživatelská jména. Nově je můžete uložit přímo při vytváření kontaktu

WhatsApp se připravuje na uživatelská jména. Nově je můžete uložit přímo při vytváření kontaktu

Zdroj: Dotekamanie.cz
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
iPhone 20 Pro má dostat větší displej a téměř bezrámečkový vzhled
iPhone 20 Pro má dostat větší displej a téměř bezrámečkový vzhled
Konec viditelného značení u Gemini? Google dovolí uživatelům skrýt AI vodoznaky
Konec viditelného značení u Gemini? Google dovolí uživatelům skrýt AI vodoznaky

V EU máme novou legislativu, která nařizuje označování AI generovaného realistického obsahu. Jde o boj...

EU připravuje přísná pravidla pro VPN: Konec klamavé bezpečnosti
EU připravuje přísná pravidla pro VPN: Konec klamavé bezpečnosti

Ve zkratce: Evropský ústav ETSI připravuje novou normu EN 304 620, která zavádí přísná bezpečnostní...

WhatsApp testuje Scam Alert: volitelnou funkci na kontrolu podvodných zpráv
WhatsApp testuje Scam Alert: volitelnou funkci na kontrolu podvodných zpráv

Meta ve své aplikaci WhatsApp začíná testovat novou volitelnou AI funkci Scam Alert, která dokáže uživatele...

Google vylepšuje sluchátka Pixel Buds: přichází dynamické potlačení hluku a integrace s hodinkami
Google vylepšuje sluchátka Pixel Buds: přichází dynamické potlačení hluku a integrace s hodinkami

Google představil své hlavní hardwarové novinky na další rok. Trochu jsme čekali, že by uvedl i nová...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.