Češi mají jasno, stále častěji přecházejí na iPhone. Žebříček 2026 ukazuje, jak rychle se poměr na trhu mění

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Češi mají jasno, stále častěji přecházejí na iPhone. Žebříček 2026 ukazuje, jak rychle se poměr na trhu měníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Apple v českém internetovém provozu za jediný rok posílil o více než devět procentních bodů a v červenci 2026 už vede před Samsungem.
Telefon iPhone 17 AIR
Zdroj: Uživatel Kapitánmorlypogi1959 / Creative Commons / CC BY-SA
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