Galaxy Watch vám při běhu kreslí trasu skrz budovy a zahrady. Google konečně řeší, proč GPS tak lže

Kdo někdy po ranním běhu otevřel mapu tréninku a viděl, jak jeho trasa prochází skrz panelák, přetíná zahrádky a pak se teleportuje o ulici vedle, ví přesně, o čem je řeč. Nejde o kuriozitu jednoho modelu ani o vadný kus. Je to systémový problém GPS na malých zařízeních na zápěstí, a Google se ho rozhodl řešit jinak, než byste čekali. Místo lepšího čipu v hodinkách vsadil na chytřejší server, který trasu po doběhu přepočítá.
Proč vám hodinky kreslí trasu skrz budovy
GPS signál cestuje z družice k vašemu zápěstí rychlostí světla, ale ve městě naráží na problém: budovy ho odrážejí, stromy ho tlumí a úzké ulice vytvářejí takzvané městské kaňony, kde se signál odráží od fasád a přichází k anténě hodinek z nesprávného směru. Google ve své nápovědě k Location Accuracy výslovně uvádí, že přesná poloha je problematická tam, kde je GPS zakrytá nebo rušená, typicky u velkých budov. Samsung ve vlastním dokumentu k nepřesné GPS na Galaxy Watch přidává další faktory: odpojení od telefonu, špatný výhled na oblohu, překážky blokující signál.
Výsledek? Hodinky zaznamenají bod o deset, dvacet, někdy i padesát metrů vedle skutečné pozice. A protože těch bodů je během půlhodinového běhu stovky, výsledná čára na mapě vypadá, jako byste běželi skrz obývák sousedů. Centrum Prahy, brněnské vnitrobloky, jakákoliv zástavba s vyššími domy, přesně tam je problém nejhorší.
Co Google mění: server místo zápěstí
Dosud fungovalo zpracování trasy jednoduše: hodinky nasbíraly polohové body, spojily je čarou a výsledek zobrazily v aplikaci. Veškerá „inteligence“ byla na zápěstí, v malém čipu s omezeným výpočetním výkonem a omezenou sadou korekcí.
Google Play services ve verzi v26.31, datované 10. srpna 2026, přinášejí zásadní posun. Podle veřejně citovaného changelogu jde o „přesnou trasu tréninku získanou serverovým zpracováním polohových měření shromážděných moderními nositelnými zařízeními“. Jinými slovy: hodinky nasbírají surová data, odešlou je po synchronizaci na Googleovy servery a ty trasu dopočítají s využitím výrazně většího výpočetního výkonu, mapových podkladů a pravděpodobně i dat z Wi-Fi sítí a mobilních vysílačů.
Dokumentace Google Health API to potvrzuje z vývojářské strany: GPS trasa je vedená jako samostatný datový stream, na který navazuje serverové zpracování po tréninku včetně webhooků. Trasa z hodinek už není finální produkt. Je to vstupní materiál.
Dvě fáze: nasbírat a opravit
Pro běžce to v praxi znamená rozlišovat dva momenty:
- Během aktivity hodinky zaznamenávají polohu vlastním GPS čipem. Na tom se nic nemění, internet nepotřebujete, telefon u sebe mít nemusíte. Samsung potvrzuje, že vestavěný GPS senzor funguje i samostatně.
- Po aktivitě se hodinky připojí k telefonu nebo Wi-Fi a odešlou nasbíraná data. Server provede korekci a vrátí přesnější mapu tréninku.
Důležité je, že nejde o velký systémový update Wear OS. Distribuce běží přes Google Play services, modulární systémovou službu, která se aktualizuje na pozadí. Většině uživatelů dorazí automaticky. Kdo je netrpělivý, může zkusit ruční kontrolu v nastavení systémových služeb.
Hardware pomáhá, ale nestačí
Google tímto krokem de facto přiznává, že samotný hardware problém nevyřeší. A to i přesto, že se čipy v hodinkách zlepšují. Samsung u Galaxy Watch7 uvádí dvoupásmovou GPS (L1 + L5), zatímco starší Watch6 pracují jen s jednopásmovou L1. Apple u řady Ultra nabízí přesnou dvoupásmovou GPS. Lepší čip znamená kvalitnější vstupní data, ale i ta nejlepší anténa na zápěstí prohraje s odrazem signálu od pražské fasády.
Proto dává smysl kombinace obojího. Lepší hardware zvedá kvalitu surových bodů. Serverové následné zpracování z nich pak dokáže složit věrohodnější trasu, protože má k dispozici víc kontextu: mapové podklady, polohy Wi-Fi sítí, historická data o kvalitě signálu v dané oblasti. Google konkrétní algoritmus veřejně nepopisuje, ale princip je jasný: přesouvá těžiště od výpočtu v reálném čase na zápěstí k offline rekonstrukci na serveru.
Co to znamená pro vaše tréninky
Starší záznamy zůstanou tak, jak jsou, zpětně je Google neopraví. Nebyly nutně „k ničemu“, ale mapová čára a někdy i naměřená vzdálenost mohly být v zástavbě zkreslené. Od aktualizace by měla výsledná mapa lépe odpovídat skutečné trase, hlavně ve městech a pod stromy.
Google nevydal seznam konkrétních podporovaných modelů. Softwarová změna by měla zasáhnout širší ekosystém Wear OS, ale větší přínos lze čekat u novějších hodinek s kvalitnějším GPS vstupem. Kdo běhá s Galaxy Watch7 po pražském nábřeží, pocítí rozdíl pravděpodobně víc než majitel starších Watch4 na lesní cestě, kde GPS fungovala slušně i dosud.
Jedna věc je jistá: Google tímto mění filozofii. Hodinky přestávají být konečným arbitrem vaší trasy a stávají se sběračem dat. Verdikt nad tím, kudy jste skutečně běželi, vynáší server.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík