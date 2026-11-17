Je po večeři, myčka je konečně plná a ruka sama sáhne po automatice nebo po nejkratším programu. Na eco by se přece čekalo do rána. Tahle drobnost se ale každý večer promítá do účtu za elektřinu. Napravit ji jde jedním tlačítkem.
Pomalý program šetří schválně
Po jiném programu než eco sahá většina evropských majitelů myček. Evropský průzkum svazu výrobců spotřebičů APPLiA, citovaný v přípravné studii EU k myčkám, ukázal, že eco používá jen asi 27 % uživatelů myček.
Většinu elektřiny myčka spotřebuje na ohřev vody. Eco proto myje při nižší teplotě a delší dobu, takže na ohřev padne méně energie. Program kvůli tomu často běží několik hodin. Krátké programy obvykle vodu rychle ohřejí na vyšší teplotu, a elektřinu tak neušetří.
Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře Delší mytí při nižší teplotě ušetří elektřinu, kterou by myčka jinak spotřebovala na ohřev vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Běžný výchozí nebo rychlý program spotřebuje o 20–30 % víc energie než eco, které vyšlo nejúsporněji u všech testovaných značek. Měřila to německá spotřebitelská organizace a její výsledky v říjnu 2025 shrnula australská organizace CHOICE. Jak v evropských testech dopadly konkrétní myčky, se dočtete ve zdrojích pod článkem.
Kolik ušetříte za rok
Pro náš modelový výpočet jsme vzali myčku, která na 100 cyklů eco spotřebuje 80 kWh a myje každý den. Elektřinu jsme počítali za 6,61 Kč/kWh s DPH, což je cena ČEZ v produktu Elektřina na dobu neurčitou v sazbě D02d na území ČEZ Distribuce podle ceníku platného od 1. ledna 2026. Zahrnuje distribuci, daň a systémové služby, stálé měsíční platby v ní nejsou.
Podle tohoto výpočtu s cenami od 1. ledna 2026 vyjde eco asi na 1 930 Kč za rok a běžný výchozí nebo rychlý program asi o 390 až 580 Kč ročně dráž. U naší modelové myčky je tedy úspora zaokrouhleně až 600 Kč ročně strop, kterého při stejném ceníku dosáhne domácnost myjící každý den.
Přečtěte si také: Proč má alobal lesklou a matnou stranu? Mat dělá válcování 2 fólií naráz, k jídlu dejte kteroukoli
Podle odhadu Evropské komise běžela myčka v EU v roce 2020 v průměru 220 cyklů za rok. U stejné myčky pak eco oproti běžnému nebo rychlému programu podle našeho výpočtu ušetří asi 230 až 350 Kč ročně, opět při cenách od 1. ledna 2026. U jiného dodavatele, v jiném distribučním území nebo s jinou myčkou vyjde výsledek jinak.
Nové myčky musí mít eco
Nařízení EU o ekodesignu myček ukládá, aby program eco měly všechny myčky pro domácnost uváděné na trh od data, které nařízení stanovilo. Starší myčky ho mít nemusely. Když myčka volí program automaticky nebo si pamatuje ten poslední, musí být eco výchozí. Jinak ho musí jít zvolit přímo bez nastavování dalších parametrů.
Název eco smí mít jen tento program a slova „normální“, „denní“, „obvyklý“ ani „standardní“ výrobci do názvů programů dávat nesmějí.
Přečtěte si také: Starý mobil ze šuplíku ohlídá chatu přes zimu: Stačí aplikace AlfredCamera, telefon ale musí mít proud a teplo
Z programu eco vychází i energetický štítek. Najdete na něm:
spotřebu elektřiny na 100 cyklů, spotřebu vody na jeden cyklus, délku programu eco, kapacitu v sadách nádobí, hlučnost, energetickou třídu od A do G. Když eco neusuší nebo neumyje
Po eco programu se občas stane, že na hrncích a miskách zůstanou kapky. Sušení je totiž jeho nejčastější slabinou. Většinou pomůže leštidlo, samostatné nebo už obsažené v tabletě. Některé myčky po doběhnutí samy pootevřou dvířka nebo nádobí dosuší ventilátorem. Pokud to ta vaše neumí, nechte nádobí ještě chvíli doschnout.
Přečtěte si také: Chyba v zimě: Prádlo sušené na topení pustí do bytu 2 litry vody z várky. Oprava plísně stojí až desítky tisíc Kč Se sušením po programu eco pomáhá leštidlo nebo dvířka, která některé myčky po skončení samy pootevřou. Ilustrační foto. Zdroj: Mohammad Esmaili / Unsplash.
Na silně znečištěné nádobí, třeba připečený pekáč od pečeně, se hodí intenzivní program. Když ale zbytky zůstávají i po běžném obědě, vyplatí se zkontrolovat, jak nádobí skládáte, jestli je v myčce dost soli a leštidla a jestli dávka mycího prostředku odpovídá tvrdosti vody u vás doma.
Některé rychlé programy přitom obstojí. Organizace eceee, která se v Evropě věnuje energetické účinnosti, letos v září zveřejnila studii, podle níž se některé krátké programy spotřebou eco blíží. Jeden z nich umyl nádobí srovnatelně s referenční myčkou, hůř ho ale usušil.
Plná myčka a levnější tarif
Další návyky do výpočtu nepatří, ale k úspoře přispějí. Myčku pouštějte až plnou, protože poloprázdná spotřebuje na každý kus nádobí víc. Zbytky jídla z talířů stačí seškrábnout do koše. Kdo je navíc oplachuje pod tekoucí vodou, o úsporu z myčky zase přijde.
Přečtěte si také: Voda z kohoutku na účtu v hospodě (2026): Když vám cenu neřekli předem, platit ji podle dTestu nemusíte
Pokud máte dvoutarifní sazbu, pouštějte myčku v nízkém tarifu. U ČEZ je podle ceníku od 1. ledna 2026 kilowatthodina v nízkém tarifu levnější ve všech dvoutarifních sazbách, rozdíl se ale mezi sazbami liší. S načasováním pomůže odložený start.
Zdroje: https://reference-global.com/article/10.66506/essp.187, https://choice.com.au/home-and-living/laundry-and-cleaning/washing-machines/articles/eco-function-buttons, https://www.t-online.de/heim-garten/energie/id_88471290/spuelmaschine-im-eco-programm-spart-umwelt-spuelgang-wirklich-strom-.html, https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/dishwashers_en, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2017, https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ceniky/moo_ele_cez_elektrina_na_dobu_neurcitou_01012026_01012026.pdf, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-ceny-elektriny, https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-prodej-od-1.-ledna-zlevnuje-elektrinu-i-plyn-pro-16-milionu-domacnosti.-zalohy-se-snizuji-i-diky-poklesu-regulovane-slozky-230772, https://www.beko.com/cz-cs/blog/Češi-a-mytí-nádobí, https://energozrouti.cz/clanek/nejlepsi-program-na-mycce, https://www.test.de/Geschirrspueler-im-Test-4685888-0/, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlepsi-mycky-podle-evropskych-testu-2026-v-cesku-koupite-hlavne-uspornou-beko-eko-program-usetri-az-600-kc-rocne/