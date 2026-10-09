Myčka tají 1 funkci. Kdo ji začne používat, bude mít nádobí čistší a ještě ušetří na vodě

Spousta lidí si po koupi myčky oblíbí jeden program a další tlačítka už nikdy nezkusí. Jedno z nich přitom dokáže rozhodnout o mytí lépe než člověk, který ráno ve spěchu otočí knoflíkem. Výrobci ho v návodech popisují, jen málokdo zjistí, co všechno umí.
Tlačítko Auto, které většina lidí přehlíží
Řeč je o automatickém programu. Na panelu bývá označený jako Auto, Automatic nebo senzorové mytí, protože každá značka mu říká trochu jinak. Program nemá předem pevně daný postup. Myčka si během mytí průběžně zjišťuje, co v koši čeká, a průběh tomu přizpůsobí: jak dlouho bude mýt, kolik vody napustí a na kolik stupňů ji ohřeje.
Na panelu myčky se automatický program skrývá pod různými názvy, nejčastěji jako Auto nebo Automatic. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Použití je jednoduché:
naskládáte nádobí, vložíte tabletu, stisknete Auto.
Žádné další nastavování už není potřeba, zbytek si myčka pohlídá sama v průběhu cyklu.
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Starost s výběrem programu tím odpadá, a proto si ho mnoho uživatelů oblíbilo. U levnějších myček ho ale často nenajdete, takže se vyplatí nejdřív ověřit v návodu, jestli ho ta vaše vůbec umí.
Malé čidlo hlídá, jak je voda zakalená
Celý trik stojí na senzoru, který během mytí kontroluje průzračnost vody. Posílá do ní světelný paprsek a podle toho, kolik světla se cestou ztratí na zbytcích jídla, pozná, jak moc je náplň zašpiněná.
Čidlo ale potřebuje péči. Když se na něm usadí vodní kámen nebo nečistoty, měří méně přesně a mytí se pak nemusí povést. Pravidelná údržba myčky podle návodu výrobce se proto vyplatí i kvůli němu.
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Při silně zakalené vodě myčka přitvrdí. Napustí vodu navíc, ohřeje ji víc nebo cyklus protáhne. Talíře od nedělního oběda tak dostanou důkladnější péči než pár skleniček od vody.
Některé myčky jdou ještě dál. Miele u svých myček uvádí, že senzor kontroluje vodu opakovaně během celého programu. Zaschlé jídlo totiž z talíře často povolí až po nějaké době a opakovaná kontrola ho zachytí i tehdy.
Automatický program se nejvíc vyplatí ve dnech, kdy v koši skončí hrnky od kávy hned vedle hrnce od guláše. Kdo zrovna neví, co zvolit, s ním obvykle nic nezkazí.
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Opačně to funguje u lehce špinavého nádobí, třeba hrnků a talířků po snídani. Myčka pozná, že tolik práce není potřeba, mytí zkrátí a vystačí si s menším množstvím vody.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co senzor zjistí Příklad náplně Jak automatický program upraví mytí Voda je hodně kalná Talíře od nedělního oběda Napustí víc vody, víc ji ohřeje nebo mytí prodlouží Voda je jen málo zakalená Hrnky a talířky po snídani Zkrátí mytí a vystačí si s menším množstvím vody
Největší úspora ale přichází ještě před spuštěním. Oplachování pod kohoutkem zbytečně spotřebuje vodu a často i energii na její ohřev, přitom si moderní myčka s drobky a omáčkou poradí bez pomoci. Před naskládáním stačí do odpadkového koše shrnout hrubé zbytky jídla, které by jinak skončily ve filtru a časem ho zanesly.
Přečtěte si také: Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky Před naskládáním do myčky stačí shrnout hrubé zbytky jídla do koše, oplachování pod kohoutkem vodu zbytečně spotřebuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Oplachování senzor zmate
Paul Hope, redaktor amerického spotřebitelského časopisu Consumer Reports, upozorňuje, že oplachování nádobí předem může výsledek mytí dokonce zhoršit. Dnešní myčky se podle něj při volbě intenzity řídí tím, co čidla zachytí ve vodě, a bez zbytků jídla nemají z čeho vycházet. Testeři časopisu to vysvětlují tak, že opláchnuté talíře myčku přesvědčí o snadné náplni a spotřebič pak zvolí jen lehké mytí.
Čisticí látky z tablety se podle Hopa navíc lépe uchytí na nádobí, na kterém zůstalo trochu jídla. Paradoxně tedy talíř s trochou omáčky dopadne lépe než ten, který jste předem opláchli.
Kdy sáhnout po jiném programu
Na většinu všedních dnů automatický program stačí. Kdo chce ušetřit co nejvíc elektřiny a nádobí nepotřebuje hned, zvolí spíš program Eco, který vodu tolik neohřívá a mytí si za to protáhne. Hrnec s připálenou kaší nebo mastnou pánev zase nejlépe zvládne intenzivní program, který pracuje s teplejší vodou.
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Spotřeba jednotlivých programů se navíc u různých modelů liší. Tabulku s údaji pro vlastní myčku obvykle najdete v návodu a stojí za to do ní nahlédnout dřív, než si zvolíte svůj oblíbený program.
Zdroje: https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/co-znamenaji-symboly-na-mycce-pruvodce-programy, https://www.nbcnewyork.com/news/national-international/dishwasher-trick-you-must-know/6487685/, https://www.which.co.uk/reviews/dishwashers/article/dishwasher-programs-explained-aHpHB8M6vFoO, https://searshomeservices.com/glossary/what-is-a-dishwasher-turbidity-sensor, https://www.denik.cz/dum-a-byt/mycka-cisteni-pece.html, https://energozrouti.cz/clanek/nejlepsi-program-na-mycce, https://www.wpxi.com/news/dirty-dishes-get-cleaner-than-pre-rinsed-ones-says-consumer-reports/197994346/, https://derkern.miele.co.uk/2020/08/05/why-you-dont-need-to-rinse-dishes-for-the-dishwasher/