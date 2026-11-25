Téměř čtvrt století se pohybuje na českém mediálním trhu. Dlouhé roky působil na Primě, jako provozní a komerční ředitel. Z velké televize odešel loni na počátku roku a po uplynutí konkurenční doložky se znovu vynořil na přelomu letošního únoru a března, když oznámil spolupráci s rumunskou společností Thematic Channels, která na trhu zastupuje zastupuje AMC Network. Hostem dalšího podcastu První liga byl zkušený mediální manažer Vladimír Pořízek. Thematic Channels v Česku zastupuje v prodeji reklamy televizní kanály jako AMC, Film+, Sport 1, Sport2, Spectrum a Spectrum Home, TV Paprika nebo Minimax. Vladimír Pořízek, který po odchodu z Primy původně hledal nové zaměstnání jako finanční manažer mimo média, se letos stal společníkem v české pobočce Thematic, ve které za vklad svého know-how získal cca čtvrtinu. V nové práci se tedy stal podílníkem, nikoliv najatým zaměstnancem.
"Na českém trhu se snažíme budovat povědomí o značce Thematic, zastupuje kanály AMC, prodáváme reklamu a momentálně prodáváme už tolik GRPů, že je s námi AMC velmi spokojeno. Meziroční růst v letošním roce prodejů se počítá ve stovkách procent. Nemusí se nám to povést každý rok, ale v letošním roce to tak bude. Je to dáno tím, že loňský rok nebyl úplně vydařený. Thematicu se nedařilo prosadit se na trhu, a to je důvod, proč si najali někoho, kdo ten trh zná. To je důvod, proč jsem do něj přišel," uvedl Pořízek.
Vedle toho se Vladimír Pořízek snažil rozvinout svůj plán pro menší tematické kanály na českém trhu včetně TV Barrandov. Tam ale mezitím došlo v převzetí vysílání ze strany vysílacího hegemona České Radiokomunikace. "Doufal jsem, že se mně podaří spojit všechny tematické kanály. Oslovil jsem i konkurenci Atmedia, abychom vytvořili jednotnou obchodní politiku, případně jednotný prodej. Chtěl jsem hlavně, abychom vystupovali a marketovali ten prodej spolu. Měl jsem udělané určité předdohody. To se mně zatím nepodařilo. Každý ten plán chápe, ale všichni jsou opatrní a hlídají si svůj píseček, než aby se pokusili o něco většího."
Přestože se po odchodu z Primy původně do médií nechtěl vracet, stále sleduje, co se na trhu děje a které trendy ovlivňují toky peněz. "Trend je pořád stejný. Diváci se přesouvají z lineární televize, mají rádi nabídku on demand nebo alespoň timeshiftovanou sledovanost. To se asi už nezmění. Nezměnil se můj pohled na to, že on demand nebude jedinou platformou, která na trhu zůstane, lineární televize bude pořád zajímavá. Mám takový pocit, že když si vybírám pořad přes EPG, že to provedu podstatně rychleji, než když si mám vybrat v nějaké VOD nabídce," myslí si Pořízek.
Hlavní byznys televizí tak podle něj i přes přesun diváků do VOD zčásti zůstane v lineárním vysílání. "Lineární televize je levnější než online, všude ve světě to tak je. Online je podstatně dražší, co se týká ceny za jednotku zásahu. Na Západě je televize levnější než online několikanásobně. V Česku ten rozdíl online a TV reklamy není tak velký, protože cenu reklamy drží dole Seznam.cz jakožto významný hráč na trhu. Lineární televize vytváří obrovský, masivní zásah, zatímco v online se cílí na úzkou cílovku. Kombinací těchto dvou věcí lze dosahovat nejlepšího prodeje. Ideální rozdělení je asi 60 procent rozpočtu reklamy na budování brandu, na reach televize, a 40 procent na aktivační online kampaně. Tak, aby brand dlouhodobě rostl a rostl i sales jednotlivé značky," komentuje Pořízek.