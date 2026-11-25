Brian Ortega si po třech kolech sundal rukavice a položil je doprostřed klece. Tomuhle gestu rozumí v MMA každý. O pár metrů dál stál Dan Hooker, 36letý novozélandský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 25-15, kterému právě skončila série tří porážek. Mikrofon dostal do ruky ve chvíli, kdy ještě popadal dech, a místo poděkování publiku z něj vypadlo jméno Maxe Hollowaye a nadávka na Charlese Oliveiru. Turnaj nesl v názvu jméno českého bojovníka Jiřího Procházky, druhou hlavní zprávu večera ale vyrobil Novozélanďan. A pasáž, kterou redakce MMAmag dohledala k Hookerově výzvě o tři dny později, mění celé vyznění.
Rukavice na zemi a chlap, který zase vyhrál
Zápas se odehrál 21. listopadu 2026 v Dauhá na turnaji UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling, který UFC, největší světová MMA organizace, prodávala také pod označením UFC Qatar. Hooker vyhrál jednomyslným rozhodnutím, všechny tři karty zněly 30:27. Brian Ortega, 35letý americký bojovník lehké váhy s bilancí 16-6 a jedním zápasem bez verdiktu, pak ohlásil konec. MMA Fighting cituje jeho slova: „V tuhle chvíli si myslím, že je to konec.“
|Ukazatel
|Hooker
|Ortega
|Signifikantní údery (úspěšné/pokusy)
|146/281
|70/186
|Takedowny (úspěšné/pokusy)
|0/0
|2/11
|Čas kontroly
|0:00
|1:42
Z oficiální zápasové statistiky UFC, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne rozdíl 76 úspěšných signifikantních úderů ve prospěch Hookera. Jinými slovy víc než dvojnásobek tref. Co přesně z něj pak vypadlo do mikrofonu, stojí za doslovný přepis.
Jedna věta o Oliveirovi, kterou si Hooker druhý den sám vysvětlil
Ještě v kleci, bezprostředně po vyhlášení výsledku 21. listopadu 2026, Hooker podle zprávy MMA Fighting řekl: „Chci Maxe Hollowaye o skutečný titul BMF. Seberte ten titul tomu hajzlovi Charlesi Oliveirovi. Na tyhle sračky se nikdo nechce dívat. Dejte mi Maxe Hollowaye, skutečného šampiona BMF.“ BMF je speciální pás UFC mimo klasické mistrovské tituly. V listině výsledků, kterou k turnaji ze 7. března 2026 v Las Vegas zveřejnila Nevadská atletická komise a kterou redakce MMAmag otevřela, stojí, že Oliveira porazil Hollowaye jednomyslně 50:45 na všech kartách a pás získal.
O den později už Hooker mluvil jinak. MMA Fighting 22. listopadu 2026 otisklo jeho vysvětlení útoku na Oliveiru: „Prostě jsem trollil. Z nějakého důvodu to ze mě leze. Je to nemoc.“ Mezi oběma výroky je jeden den a dost velký rozdíl v tónu.
Milion dolarů za dva veterány? Hooker popsal, co mu vzkázali
V rozhovoru pro The Mac Life, ze kterého 24. listopadu 2026 citoval server MMA News, Hooker vyprávěl: „Řekl jsem si o Maxe, ať mě s ním nechají zápasit. A UFC na to něco jako: Nebudeme platit dvěma zasr… starým k… milion dolarů za to, aby spolu zápasili. A já na to: stálo to za pokus.“ Jde výhradně o Hookerovu verzi. UFC se k ní veřejně nevyjádřila a zmíněná částka, zhruba 22,3 milionu Kč (1 milion USD), nevychází z žádné oficiální výplatní listiny.
Sportovní logika přitom hraje proti Novozélanďanovi. V indexovaném výpisu oficiálního žebříčku UFC, který redakce MMAmag prošla ke dni 25. listopadu 2026, figuruje Max Holloway, 34letý americký bojovník s bilancí 28-9, na čtvrtém místě lehké váhy. Hookerovo postavení je sporné: týž výpis ho mezi patnáctkou nejlepších nemá, zatímco odvozené rankingové přehledy ho uvádějí na čtrnáctém místě. Buď jak buď, do první pětky mu to nestačí.
Co si Hooker tou nadávkou ve skutečnosti koupil
ANALÝZA Výhra byla jednoznačná, v matchmakingu ale neplatí jen body. UFC neprodává zápas dvou jmen, prodává zápas s pokračováním. Dva bojovníci ve věku 36 a 34 let, z nichž jeden přišel ze tří porážek v řadě, se špatně staví do plánu na další rok. Hookerův verbální výpad na Oliveiru byl levnější cesta k titulkům než jakýkoli sportovní argument. Což sám o den později pojmenoval slovem trollení.
Oficiální oznámení dalšího Hookerova soupeře zatím neexistuje; v přehledu nadcházejících turnajů UFC, který má redakce MMAmag k dispozici ke dni 25. listopadu 2026, se jeho jméno neobjevuje. MMA News zmínilo jako realističtější variantu Renata Moicana, ovšem jako mediálně nadhozenou možnost, ne jako plán organizace. Dveře, které si Hooker otevřel jednou výhrou, jsou tak zatím otevřené na šířku jednoho dalšího zápasu. Ne na šířku Maxe Hollowaye.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek