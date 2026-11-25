V areálu koupaliště Oáza Židlochovice ve Vojkovicích nedaleko Brna se otevřel světelný park Kouzlo Vánoc. Všechny světelné sochy vyrobili dva muži doma v garáži. Letošní první ročník potrvá až do konce ledna 2027. Z kapacitních důvodů se lístky prodávají jen na pokladně.
Koupaliště ve Vojkovicích se proměnilo poprvé
Koupaliště Oáza Židlochovice leží ve Vojkovicích jižně od Brna. V létě slouží ke koupání, letos 15. listopadu se ale areál vůbec poprvé proměnil ve venkovní zimní výstavu světelných instalací. Pro obyvatele obcí jižně od jihomoravské metropole jde o novou podvečerní zastávku, která má zůstat otevřená až do 31. ledna 2027.
Rozsahem je park menší a komornější než velké světelné výstavy v Brně. Má ale jiný příběh v pozadí, všechny světelné sochy totiž vznikly ručně v domácích podmínkách. Dva nadšenci je postupně vyráběli doma v garáži a celou venkovní expozici ladili do motivů českých vánočních tradic.
Na soutěžní stezce děti hledají vánoční tradice
Večerní procházka mezi rozsvícenými sochami ostatně netvoří jediný program, pořadatelé mysleli především na rodiny s dětmi. Hned na pokladně dostanou malí i velcí návštěvníci soutěžní kartičku ke stezce zaměřené na české vánoční zvyky a během cesty areálem hledají odpovědi na připravené otázky. Každý malý soutěžící, který kartičku vyplní, si pak odnese drobnou odměnu.
Kromě stezky v areálu běží také tipovací soutěž, ve které lidé hádají přesný počet světýlek na všech sochách. Tipovací lístky vydává pokladna a tamtéž se vhazují do osudí, termín losování pořadatelé teprve doplní. Děti si navíc mohou v tvořivých dílničkách vyrobit vlastní vánoční drobnost na památku. Kdo během pobytu venku vyhládne nebo prochladne, může se zastavit u stánku s občerstvením, kde nalévají teplé nealkoholické nápoje pro děti i něco ostřejšího pro dospělé a prodávají také něco k zakousnutí.
Vstupenky se prodávají jen na pokladně
Světelný park vítá návštěvníky od úterý do neděle mezi 17. a 20. hodinou, poslední vstup je v 19:30 a v pondělí zůstává zavřeno. S delší přestávkou je nutné počítat také přes vánoční svátky, od 24. prosince do 1. ledna bude totiž areál mimo provoz. Podle pořadatelů je pro klidnou návštěvu bez front a davů nejvhodnější všední den.
Online prodej vstupenek provozovatel z kapacitních důvodů pozastavil, lístky se proto kupují výhradně na místě v hotovosti nebo platební kartou. Od úterý do čtvrtka stojí základní vstupné 200 korun a zlevněné pro děti od 3 do 15 let, seniory a držitele průkazu ZTP 150 korun, od pátku do neděle 220 a zlevněné 170 korun a děti do tří let mají vstup zdarma. Dva dospělí se dvěma dětmi zaplatí za rodinný balíček 600, respektive 640 korun, k dispozici jsou ale i další rodinné balíčky a pro školy, školky či větší skupiny platí cena dohodou.
Přímo u koupaliště mohou návštěvníci zaparkovat na bezplatném parkovišti a celým areálem bez potíží projedou i rodiny s kočárkem. Protože se celá expozice odehrává pod širým nebem, hodí se teplé oblečení a pohodlné boty.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ujezdubrna, facebook, brnotoday, kouzlo-vanoc.cz/#souteze).