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Prázdná bílá zeď nemusí působit nudně. Originální dekorace dodají nevýraznému interiéru barvu i osobitost

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Nevyužitou a prázdnou stěnu můžete ozdobit různými předměty. Díky tomu si doma vytvoříte hezky ozdobenou zeď, na kterou se lépe dívá.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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