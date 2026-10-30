Prázdná bílá zeď nemusí působit nudně. Originální dekorace dodají nevýraznému interiéru barvu i osobitost

Nevyužitou a prázdnou stěnu můžete ozdobit různými předměty. Díky tomu si doma vytvoříte hezky ozdobenou zeď, na kterou se lépe dívá.
Lidé si do domácnosti kupují dekorační předměty, jež v mnoha případech nejsou zrovna levné. Není však nutné si kupovat dekorace pouze na poličku nebo na stůl.
Můžete si pořídit i dekorace na stěnu. Díky tomu si ozdobíte prázdnou stěnu a zaplníte tak dalšího místo, které dosud bylo příliš smutné. Vytvořte si galerijní stěnu
Jestliže jste milovníkem umění, můžete si vytvořit stěnu, kterou se budete kochat velmi často.
Shromážděte si svá oblíbená umělecká díla na jednom místě. Například si pečlivě vyberte 8 kousků v neutrálních tónech. Ty rozmístěte na stěnu vedle sebe a vznikne vám galerijní stěna. Fotografie: Unsplash Použijte rostliny jako dekoraci
Rostliny patří do každé domácnosti. Vaši prázdnou stěnu můžete proměnit v živé umění. Vyrobte si nebo zakupte dřevěné police a na ty umístěte zelené rostliny.
Existuje mnoho zelených rostlin, které můžete použít. Květináče můžete dát do pletených košíků nebo do plastových barevných nádob, abyste vytvořili ještě barevnější dekoraci. Můžete použít také dřevěné nádoby, abyste dosáhli zemitého dojmu.
Použijte tapety nebo obtisky
Stěna nemusí být posázena pouze předměty, aby byla dekorativní. Tento nápad využijí primárně nájemníci, kteří nesmí stěnu nijak poškodit.
Použijte dočasné tapety nebo obtisky, které nejsou drahé. Na trhu naleznete tapety v mnoha stylech, a proto je velmi pravděpodobné, že si vybere každý. Fotografie: Unsplash Použijte zrcadlo na zeď
Mnoho lidí se mnohdy dlouze zamýšlí nad tím, co dalšího by mohli na zeď pověsit. Přitom odpověď je zcela jednoduchá. Zkuste na stěnu umístit třeba zrcadla. Ta dodávají domovu luxus.
Zrcadla mají schopnost opticky zvětšovat prostor. Nejlepší umístění pro ně naleznete na stěně naproti oknům. Díky tomu využijete více přirozeného osvětlení. Pokud nechcete použít pouze jedno zrcadlo, můžete jich dát na stěnu více. Fotografie: PxFuel Vystavte svou sbírku
Neschovávejte svou sbírku vašich oblíbených předmětů ve skříni. Vystavte si je na zdi. Díky tomu, že se jedná o vaši zeď, si na ni můžete dát to, co zrovna chcete. Příkladem mohou být
klobouky, s nimiž si na zdi můžete vytvořit dekoraci. Klobouky zavěste na hřebíky tak, aby se překrývaly. Tím vytvoříte umělecké dílo. Další možností je po celé stěně rozmístit větší množství klobouků. Pořiďte si nástěnné hodiny
Hodiny má doma téměř každá rodina. I tento předmět se však dá použít jako prvek, jímž ozdobíte stěnu.
Na trhu seženete i velké nalepovací hodiny. Díky tomu si můžete vytvořit stylovou zeď a zároveň budete vždy vědět, kolik je hodin. Hodiny naleznete v mnoha provedeních a stylech, takže si může vybrat každý.
Zdroj: Redakce
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Originální dekorace, díky kterým vyřešíte problém s bílou zdí a oživíte tak nevýrazný interiér appeared first on BydlímeÚtulně.cz.