Kortizol může za břicho, nespavost i špatnou pleť? 8 pravd a mýtů o hormonu, který internet viní skoro ze všeho

1. Mýtus: Kortizol je špatný hormon, který potřebujeme držet co nejníž
Kortizol produkují nadledviny a lidské tělo ho potřebuje. Podílí se na regulaci metabolismu, krevního tlaku, imunitní reakce i na schopnosti organismu reagovat na stres a fyzickou zátěž.
Cílem tedy není dostat kortizol „na nulu“. Krátkodobé zvýšení při stresu, cvičení nebo po probuzení je součást normální fyziologie. Problém představují jiné situace, například dlouhodobě patologicky zvýšená hladina nebo naopak nedostatečná tvorba.
2. Pravda: Kortizol má vlastní denní rytmus
Jeho hladina se během dne přirozeně mění. U zdravého cirkadiánního rytmu bývá vyšší ráno, kdy pomáhá organismu přejít do aktivního režimu, a během dne postupně klesá.
Samotná informace, že má člověk ráno vyšší kortizol než večer, proto není známkou problému. Právě tak má systém fungovat a posuzování skutečných poruch vyžaduje správně načasované testování a klinický kontext.
Představa, že zdravý člověk musí mít kortizol stále co nejnižší, je tedy úplně převrácená.
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3. Mýtus: Z obličeje poznáš, že máš vysoký kortizol
Výraz „cortisol face“ se na sociálních sítích používá pro kulatější nebo oteklý obličej. Jenže vzhled obličeje může ovlivnit množství soli, alkohol, spánek, alergie, menstruační cyklus, léky, genetika i řada zdravotních stavů.
Výrazně zakulacený obličej může být jedním z příznaků Cushingova syndromu, při kterém je tělo dlouhodobě vystaveno nadbytku kortizolu. Cushingův syndrom je ale konkrétní onemocnění s dalšími možnými příznaky a diagnostikuje se pomocí lékařského vyšetření a laboratorních testů. Ranní otok po slané večeři proto není domácí endokrinologický screening.
4. Pravda: Dlouhodobý nadbytek kortizolu tělo skutečně ovlivňuje
Skutečně chronicky vysoká hladina může souviset s přibíráním zejména v oblasti trupu, svalovou slabostí, vyšším krevním tlakem, změnami kůže, poruchami metabolismu glukózy nebo změnami menstruace a nálady.
Příčina přitom nemusí mít nic společného s tím, že člověk prožil náročný týden v práci. Nadměrné působení kortizolu může vzniknout při Cushingově syndromu nebo například při dlouhodobém užívání některých kortikosteroidních léků.
Právě proto není dobré směšovat běžnou stresovou reakci s endokrinním onemocněním.
5. Mýtus: Tuk na břiše znamená „cortisol belly“
Rozložení tělesného tuku ovlivňuje genetika, věk, pohlavní hormony, energetická bilance, fyzická aktivita a mnoho dalších faktorů. Chronický stres může přes spánek, chuť k jídlu, chování nebo metabolické procesy hmotnost ovlivnit, z tvaru těla ale nelze spolehlivě určit hladinu jednoho hormonu.
Pojem „cortisol belly“ zní překvapivě diagnosticky, přestože jím ve skutečnosti nic diagnostikovat nejde. Pokud by endokrinologie fungovala podle pohledu do zrcadla, laboratorní medicína by byla výrazně levnější obor.
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6. Mýtus: Cvičení je špatné, protože zvyšuje kortizol
Intenzivnější fyzická zátěž může hladinu kortizolu přechodně zvýšit, protože organismus při výkonu mobilizuje energii a přizpůsobuje se stresu. Krátkodobá hormonální reakce na cvičení ale není totéž jako chronicky patologický nadbytek hormonu.
Jiná situace může nastat při nedostatečné regeneraci, extrémním tréninku, dlouhodobém nedostatku spánku nebo velmi nízkém energetickém příjmu. Ani tam ale nedává smysl redukovat složitý problém na heslo „cvičení zvedá kortizol, takže necvič“.
7. Mýtus: Doplněk stravy dokáže kortizol jednoduše „srovnat“
Jakmile se z kortizolu stal internetový strašák, logicky se objevily i produkty slibující jeho rychlé zkrocení. Některé látky se skutečně zkoumají v souvislosti se stresem nebo spánkem, z toho ale nevzniká univerzální léčba abnormální hladiny kortizolu.
Pokud má člověk endokrinní onemocnění, potřebuje diagnostiku a léčbu jeho příčiny. Pokud je hlavním problémem chronický stres, nedostatek spánku a dlouhodobé přetížení, žádná kapsle sama neodstraní podmínky, ve kterých problém vzniká.
8. Pravda: Stres má smysl řešit, i když si kortizol nikdy nezměříš
Tady má internet alespoň částečně pravdu. Dlouhodobý stres, málo spánku a nedostatečná regenerace mohou ovlivňovat psychické i fyzické zdraví a je rozumné s nimi něco dělat.
Nemusíš ale znát vlastní laboratorní hodnotu kortizolu, abys měla důvod spát, pravidelně jíst, hýbat se, odpočívat nebo řešit dlouhodobou zátěž. Tyto věci mají smysl samy o sobě a nejsou součástí osobní války s jedním hormonem.
Kortizol totiž není padouch. Je to normální součást systému, který nám umožňuje ráno vstát, reagovat na zátěž a fungovat. Problém začíná až tehdy, když z normální fyziologie vytvoříme univerzální internetovou diagnózu.
Upozornění: Článek je obecný informační přehled a nenahrazuje lékařské vyšetření. Pokud máš výrazné nebo dlouhodobé příznaky, neobvyklé změny hmotnosti, svalovou slabost, poruchy menstruace, vysoký krevní tlak nebo jiné obtíže, které mohou souviset s hormonálním onemocněním, obrať se na lékaře.
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Zdroje: Cleveland Clinic – Cortisol [1], National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases – Cushing's Syndrome [2], Endocrine Society – Cushing Syndrome [3]. IMG AI GENERATED