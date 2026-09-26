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Škola místo ruin. Farní škola Svaté Rodiny v Gaze se po třech letech znovu otevřela dětem

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V Pásmu Gazy se po měsících a letech devastace znovu rozbíhá školní výuka. Farní škola Svaté Rodiny, opravená navzdory vážnému poškození a pokračujícímu nebezpečí, se stala symbolem naděje i návratu…
Škola místo ruin. Farní škola Svaté Rodiny v Gaze se po třech letech znovu otevřela dětem

Škola místo ruin. Farní škola Svaté Rodiny v Gaze se po třech letech znovu otevřela dětem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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