Škola místo ruin. Farní škola Svaté Rodiny v Gaze se po třech letech znovu otevřela dětem

V Pásmu Gazy se po měsících a letech devastace znovu rozbíhá školní výuka. Farní škola Svaté Rodiny, opravená navzdory vážnému poškození a pokračujícímu nebezpečí, se stala symbolem naděje i návratu k alespoň částečné normalitě. Pro stovky dětí představuje místo bezpečí, řádu a setkávání, které je v podmínkách války téměř neexistující.
Otevření křesťanské školy v Pásmu Gazy označil P. Gabriel Romanelli, farář farnosti Svaté Rodiny, za světlo ve tmě pro komunitu, která prožila tolik utrpení. Navzdory všem poškozením, stále napjaté situaci v Pásmu Gazy a všem bezpečnostním rizikům opravili zaměstnanci farnosti školní budovy. Areál farnosti slouží od roku 2023 jako útočiště pro vysídlené rodiny. Ani zde však nebyly zcela v bezpečí, protože v roce 2025 se ocitl kostel a areál pod palbou, při které zahynuly tři osoby a devět dalších, včetně faráře, bylo zraněno.
Před válkou v Gaze nabízelo školní výuku pět křesťanských škol – tři katolické, jedna pravoslavná a jedna evangelická. Nyní je škola Svaté Rodiny jediná, která je znovu otevřená. George Akrousch, ředitel Úřadu pro rozvoj projektů Latinského patriarchátu v Jeruzalémě, řekl, že poprvé budou všichni křesťanští žáci v jedné škole, což „vytváří silný pocit sounáležitosti a ukazuje, že církev jim zůstává nablízku a doprovází je uprostřed všeho, čím procházejí.“
Biskup William Shomali, patriarchální vikář pro Jeruzalém a Palestinu, označil obnovení výuky v areálu farnosti za malý, ale významný krok směrem k normálu pro desítky dětí. V rozhovoru pro OSV News říká, že „znovuotevření školy je samo o sobě formou péče“. Přes realitu Gazy, kde není nikde zcela bezpečný prostor, nabízí škola dětem alespoň něco spolehlivého – prostor se známým režimem a důvěryhodnými učiteli. Škola přivítá přibližně 1000 žáků, z toho 180 v mateřské škole a 820 v základní škole. Křesťanští žáci tvoří asi 13 % žákovského sboru, zbytek představují muslimské děti.
Výuka v provizorních podmínkách
Farní škola je jedním z míst, kde se v Gaze po třech letech podařilo obnovit školní výuku. Navzdory obrovské destrukci v celé oblasti se na mnoha místech podařilo zajistit prezenční výuku. Často probíhá ve stanech nebo v provizorních přístřešcích. Také školní vybavení chybí, žáci sedí na matracích a nemají k dispozici prakticky žádné školní pomůcky. Přesto oceňují možnost docházet do míst, kde se potkávají se svými vrstevníky, oproti předchozím letům, kdy probíhala výuka výhradně online. Podle představitelů školství se očekává, že letos bude prezenčně docházet nejméně 540 000 dětí do provizorních škol a dalších vzdělávacích zařízení, a to s podporou UNICEF. Nadále bude pokračovat i online výuka pro děti, které nemají jinou možnost vzdělávání. Alespoň zůstaly naživu. Podle zprávy OSN z letošního roku během války zahynulo nejméně 20 179 dětí a dalších 44 143 jich bylo zraněno.
Obnova školního vyučování představuje obrovskou posilu v obtížných podmínkách života ve válkou zničené Gaze. Pro rodiče je zdrojem naděje pro budoucnost jejich dětí a současně i obrovské úzkosti o bezpečí dětí. Situace zdaleka není bezpečná. Agentura Reuters uvedla, že na její žádost o omezení útoků na školy izraelská vojenská agentura COGAT, která kontroluje přístup do Gazy, nereagovala. Rovněž ředitel Akrousch uvádí, že pro místní rodiny není příprava dítěte na školu jen okamžikem radosti, ale může být i zdrojem zdrcující úzkosti. Iniciativa Latinského patriarchátu „Zpátky do školy“ pokrývá nezbytné náklady na vzdělávání pro nejzranitelnější rodiny a děti v regionu.
Křesťanské školy jako součást přítomnosti ve Svaté zemi
Význam přítomnosti křesťanských škol jako pilířů křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi připomněl také kardinál Pizzaballa v pastýřském listu zveřejněném pár dní před začátkem školního roku. Křesťanská identita těchto škol se projevuje v jejich hodnotách, symbolech, tradicích i způsobu vzdělávání. Vítáni a plně respektováni jsou v nich všichni, kdo si je svobodně zvolí, přičemž se zároveň od nich očekává, že budou respektovat křesťanský charakter.
Snaha udržet co nejvíce škol v provozu nesmírně napomáhá důstojnosti dětí. Pomáhá jim, aby mohly rozvíjet svoje nadání, poznávat, učit se a společně se svými vrstevníky se připravovat na budoucí povolání. V nesmírně těžkých podmínkách se nevzdávají a snaží se využít všechny možnosti ke vzdělávání, které se jim nabízejí.