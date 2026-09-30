Zapomeňte na drahé odvápňovače. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak zbavit konvici vodního kamene

Bílý povlak na dně rychlovarné konvice zná skoro každá domácnost. Většina lidí kvůli němu sáhne po octu nebo v drogerii koupí speciální odvápňovač. Existuje ale běžná surovina, kterou úklidoví experti i výrobci konvic staví na první místo. Je levná, nezapáchá a šetří i topné těleso.
Proč po octu a drahé chemii sahat nemusíte
Ocet vodní kámen opravdu rozpustí a patří k nejstarším domácím trikům. Má ovšem dvě slabiny. Tou první je pronikavý zápach, který se z konvice dostává jen těžko. Druhou a důležitější je jeho agresivita vůči topné spirále na dně. Při častém používání jí silný ocet může uškodit.
Speciální odvápňovače z drogerie fungují spolehlivě a koupíte je jako prášek, tablety i tekutinu. Za tuhle chemii ale platíte navíc, přestože stejnou práci zvládne levnější a k přístroji šetrnější surovina.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh sýra. Češi ho kupují dětem do svačiny a myslí si, že je zdravý Kyselina citronová jako šetrný přemožitel kamene
Tou surovinou je obyčejná potravinářská kyselina citronová v prášku. Pořídíte ji levně v každé drogerii i supermarketu a úklidoví experti i výrobci konvic ji doporučují jako první volbu pro pravidelnou údržbu. Vodní kámen, tedy usazený uhličitan vápenatý a hořečnatý, rozpouští stejně spolehlivě jako ocet. K plastovým dílům, gumovému těsnění i topnému tělesu se přitom chová mnohem ohleduplněji a nezanechává žádný zápach.
Potravinářská kyselina citronová v prášku rozpouští vodní kámen stejně spolehlivě jako ocet a k těsnění i topnému tělesu se chová šetrněji. Ilustrační foto.
Vodní kámen přitom dělá i praktické potíže:
prodlužuje ohřev vody, zvyšuje spotřebu energie, postupně zkracuje životnost spotřebiče, pouští drobné vločky až do hrnku.
Zdraví neohrozí, jen je v čaji ani kávě nikdo nechce.
Jak konvici odvápnit krok za krokem
Celé čištění je otázkou pár minut:
Na každý litr objemu konvice odměřte zhruba vrchovatou polévkovou lžíci prášku, nasypte ho dovnitř a nádobu dolijte vodou po rysku maxima. Roztok nechte projít varem a potom ho v konvici nechte odstát. U slabšího povlaku stačí čtvrthodina, u silnějšího klidně hodina. Pokud se kámen nepustí napoprvé, postup zopakujte nebo dávku prášku zvyšte. Zbylé usazeniny jemně dočistěte měkkým nebo starým zubním kartáčkem. Drátěnce a ostrým předmětům se vyhněte, protože vnitřek konvice poškrábou. Nakonec nádobu vypláchněte a pro jistotu v ní převařte ještě jednu dávku čisté vody, aby zmizela kyselá příchuť. Projděte také jemné sítko v hubičce, protože právě v jeho mřížce uvíznou i ty nejmenší úlomky uvolněného kamene. Jak často čistit a jak kameni předcházet Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům
Frekvence záleží hlavně na tvrdosti vody. Kde teče měkká voda, konvici obvykle stačí odvápnit jednou za tři až čtyři měsíce. Při tvrdé vodě je lepší sáhnout po kyselině citronové jednou za jeden až dva měsíce. Dobrým vodítkem je měsíční pohled dovnitř. Dokud se dno leskne a zůstává hladké na dotek, je vše v pořádku; jakmile zmatní a potáhne ho šedavě bílý povlak připomínající křídu, je čas na odvápnění.
Nejmíň práce dá ovšem kámen, který vůbec nevznikne. Po každém převaření vylijte zbytek vody a nechte konvici otevřenou proschnout, ať v ní voda zbytečně nestojí. Komu doma teče hodně tvrdá voda, tomu usazování zpomalí filtrační konvice nebo změkčovač, přes který voda projde dřív, než ji naberete. Pár minut jednou za čas tak konvici udrží v kondici a ušetří energii při každém ohřevu.
Zdroje: https://www.spotrebitelskytest.cz/magazin/jako-vycistit-rychlovarnou-konvici, https://www.expert.cz/jak-se-zbavit-vodniho-kamene-vkonvici-pomuze-ocet-ci-kyselina-citronova/, https://youklid.cz/blog/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici-odvapneni-a-vodni-kamen, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-konvici-30001213.html, https://www.mora.cz/rada/jak-na-vodni-kamen-v-konvici/, https://www.datart.cz/novinky/radce/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici