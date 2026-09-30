Krátké filmy z celého světa i dílo legendy Jana Švankmajera. 67. ročník festivalu BRNO16 se blíží

Říjen v brněnském Kině Art bude opouštět celovečerní formáty a plně se zasvětí krátkometrážní kinematografii. V termínu od 14. do 18. října se uskuteční již 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu BRNO16, jednoho z nejstarších nepřetržitě fungujících festivalů krátkých filmů na světě. Vedle mezinárodních a česko-slovenských soutěží se letošní ročník zaměří na jídlo a kulturu stravování v nejrůznějších podobách – včetně tvorby surrealistické legendy Jana Švankmajera.
BRNO16 drží svou tradici už od roku 1960. Podle primátorky města Brna Markéty Vaňkové, která nad akcí převzala záštitu, se jedná o stabilní pilíř brněnské kultury: „Mezinárodní filmový festival BRNO16 dlouhodobě patří mezi akce, které rádi podporujeme. Jeho již 67. ročník ukazuje, že je krátký film stále aktuálním formátem, s nímž pracují autoři a autorky z celého světa. Jsme rádi, že už od roku 1960 funguje nepřetržitě jako jeden z nejstarších krátkometrážních festivalů a zařadil tak Brno na světovou kinematografickou mapu,” komentuje primátorka města Brna Markéta Vaňková, která nad festivalem převzala záštitu.
Téma ročníku: Jídlo, Švankmajer a netradiční projekce
Právě stravování a jeho zobrazení na plátně tvoří hlavní tematickou linku doprovodného programu. Klíčovou inspirací se stala díla Jana Švankmajera, v jehož tvorbě se motiv jídla objevuje s neuvěřitelnou intenzitou. Jak vysvětluje dramaturgyně festivalu Jana Glocarová, volba téma byla přirozeným vyústěním diskuze s publikem i týmem:
„Festivalová témata, která zastřešují doprovodný program jednotlivých ročníků, často vznikají během diskuzí s autory a autorkami, týmem i dalšími hosty a diváky přímo v rámci festivalu. Letošní téma tak například vyplynulo z toho, že část našeho publika je s tvorbou Jana Švankmajera seznámena velmi málo. Je sice legendárním českým tvůrcem, stále je ale nedostatečně uváděn na velkém plátně. V jeho tvorbě můžeme najít mnoho směrů, na které se můžeme zaměřit a představit je diváctvu. Nás nejvíce zaujalo téma jídla, které se proplétá celou jeho tvorbou až jako (ne)zdravá fixace. Chtěli jsme to v rámci našeho programu prozkoumat důkladněji a od Švankmajera jsme se tak dostali ke kultuře stravování zachycené v nejrůznějších podobách,” vysvětluje zastřešující téma Jana Glocarová, dramaturgyně festivalu.
Program nabídne hned několik unikátních zážitků:
- Švankmajerova Kostnice bude uvedena přímo v brněnské Kostnici v rámci speciální projekce spojené s prohlídkou.
- Kultovní komediální klasika Adéla ještě nevečeřela se bude promítat v netradičních prostorách Husova sboru.
- Návštěvníci se mohou těšit na pásmo experimentálních snímků kurátorované Vladimirem Nadeinem, archivní snímky zobrazující ozdravovny, půlnoční projekci zaměřenou na asijskou kinematografii od kurátorky Kristíny Aschenbrennerové nebo pásmo amatérských filmů s tématikou kanibalismu.
- Chybět nebude ani pásmo němých filmů s živým hudebním doprovodem.
Soutěžní sekce a herní program
Hlavním jádrem BRNO16 však zůstává prezentace současné tvorby. V mezinárodní soutěži se představí 33 snímků, zatímco česko-slovenská soutěž nabídne 17 titulků vybraných z přihlášek autorských týmů z celého světa.
Doprovodný rozměr festivalu navíc rozšíří herní program pod kurátorským dohledem Kuby Špiříka a Pavla Skotáka z festivalu Gamer Pie. Pro návštěvníky je připraveno hraní na plátně s živou hudbou, videoherní kvíz, živý podcast Quest nebo hraní tematického gamebooku, jehož dějové odbočky ovlivní přímo diváci v sále.
Akreditace na festival jsou již v prodeji na oficiálním webu brno16.cz i na pokladně Kina Art, a to v limitované cenově výhodné verzi Early Bird, či ve variantě Well Done obsahující festivalový merchandise. Vstupenky na jednotlivé bloky bude možné zakoupit i přímo na místě. Akci pořádá TIC BRNO (Kino Art a Galerie TIC).
Zdroj: TIC BRNO