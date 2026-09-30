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Krátké filmy z celého světa i dílo legendy Jana Švankmajera. 67. ročník festivalu BRNO16 se blíží

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Říjen v brněnském Kině Art bude opouštět celovečerní formáty a plně se zasvětí krátkometrážní kinematografii. V termínu od 14. do 18. října se uskuteční již 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu BRNO16, jednoho z nejstarších nepřetržitě fungujících festivalů krátkých filmů na světě. Vedle mezinárodních a česko-slovenských soutěží se letošní ročník zaměří na jídlo a kulturu stravování v nejrůznějších podobách – včetně tvorby surrealistické legendy Jana Švankmajera.
Krátké filmy z celého světa i dílo legendy Jana Švankmajera. 67. ročník festivalu BRNO16 se blíží

Krátké filmy z celého světa i dílo legendy Jana Švankmajera. 67. ročník festivalu BRNO16 se blíží

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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