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Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?

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Když dělám se snoubenci předmanželskou přípravu, dávám jim jednu důležitou otázku: „Co se vám líbilo a co naopak nelíbilo na manželství vašich rodičů?“ Ať chceme, nebo ne, vzorce z původní…
Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?

Proč po svatbě nevědomky opakujeme chyby svých rodičů?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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