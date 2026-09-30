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ORLEN Unipetrol se bouří proti nové dani. Ohrožuje podle něj investice i bezpečnost dodávek

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Společnosti ORLEN Unipetrol se vůbec nelíbí vládou schválený návrh mimořádné sektorové daně pro rafinérský sektor. Firma varuje, že nové zdanění…
HAJ4904_celek_zeleznicni_vlecka_UNIDO

HAJ4904_celek_zeleznicni_vlecka_UNIDO

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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