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Správně vybrané potraviny mohou snižovat riziko trombózy i mrtvice. V jídelníčku by proto měly mít pravidelné místo

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Chcete se aktivně podílet na snížení rizika, že vás postihne velmi nebezpečná mozková mrtvice nebo dojde k trombóze? V takovém případě věnujte zvláštní pozornost především vyváženému a zdravému jídelníčku s dostatkem důležitých potravin. Konkrétně následujících 5 z nich určitě doplňte do svého běžného režimu.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 09:50

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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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