Češi přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji touto 1 vychytávkou, po které je obal křupavější, vyjde levněji a nesaje tuk

Z nákupních košíků pomalu mizí něco, co dřív patřilo do každé spíže: sáček strouhanky. Řada domácností přišla na to, že řízky, rybí filety i sýr jdou obalit do suroviny, kterou stejně mají po ruce, a smažené jídlo pak zůstane křupavější a míň mastné. Odpadá u toho i utrácení za drahé speciality z regálu.
Tou vychytávkou jsou obyčejné kukuřičné lupínky
Tou surovinou jsou obyčejné kukuřičné lupínky, cornflakes z krabice na cereálie. Nasypte je do sáčku a projeďte válečkem, klidně je rozmělněte i rukama. Prach z nich ale nedělejte. Nejlíp poslouží drť, ve které zůstanou i větší kousky, protože ty se do masa zaklesnou a obal pak pevně drží.
Na pánvi z nich vznikne zlatavá kůrka, která výrazně křupe a chutná lehce dosladka. Právě křupavost žene čím dál víc lidí k tomu, aby lupínky vyzkoušeli. Oblíbí si je hlavně děti, kterým nevadí, ani když je dostanou vystydlé.
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Za tu vytrvalou křupavost může způsob výroby lupínků. Při pražení z nich zmizí skoro veškerá voda, takže na pánvi nasávají tuk i šťávu z masa jen líně. Obal proto zůstává pevný a chrupavý dlouho po usmažení, klidně i do dalšího dne.
Běžná strouhanka se chová opačně. V rozpáleném tuku se doslova napije oleje i výpeku, díky čemuž čerstvě usmažený plátek vypadá lákavě. Jakmile ale vystydne, nabobtnalá vrstva ztratí pevnost a začne se lámat. Zplihlá a mastná kůrka u studeného řízku je tak daň za to, jak ochotně strouhanka saje tuk.
Kde na téhle výměně opravdu ušetříte
Srovnatelně křupavý a málo mastný výsledek nabízí i japonská panko strouhanka. Ta se ale prodává za vyšší cenu a v běžném obchodě po ní často ani nesáhnete, protože bývá jen ve vybraných prodejnách nebo mezi asijskými potravinami. Krabici lupínků má oproti tomu doma kdekdo, takže za prémiovou křupavost neplatíte nic navíc.
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Úplně nejlevněji obalíte řízky ze suchého pečiva, které by jinak přišlo nazmar. Ze ztvrdlých rohlíků nebo housek umelete vlastní hrubou strouhanku. Pojme míň tuku než jemná kupovaná a její nestejné kousky dají kůrce nepravidelný povrch. Za pytlík z regálu tak nedáte ani korunu.
Jak obalit řízky, aby kůrka nesklouzávala
Hodně se rozhoduje hned na začátku trojobalu. První vrstvu udělejte z kukuřičného škrobu místo hladké mouky. Škrob z masa stáhne vlhkost, takže vaječná vrstva ani lupínky po povrchu neklouzají a hotový obal nepráská ani neodpadává.
První vrstva z kukuřičného škrobu stáhne z masa vlhkost, takže obal při smažení drží a neodpadává. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbytek je klasika:
Osolený a osušený plátek nejdřív obalte v kukuřičném škrobu. Pak ho smočte v rozšlehaném vejci. Nakonec ho zaválejte v nadrcených lupíncích a pevně přimáčkněte, aby se obal do masa zaklesl. Olej rozpalte na 175 až 180 stupňů a plátky v něm nechte zezlátnout, počítejte zhruba se dvěma minutami po každé straně. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina
Poslední chybu snadno uděláte až po smažení. Když plátky naskládáte na sebe nebo je přiklopíte pokličkou, teplo a pára zůstanou uvězněné uvnitř a rozmáčejí obal zevnitř. Nechte proto řízky vychladnout volně na roštu, kde kolem nich může proudit vzduch. Jinak i dokonalá kůrka během chvilky změkne.
Další suroviny, které udělají křupavý obal
Lupínky ale zdaleka nejsou jediná varianta. Zlatavý a křupavý kabát dá masu i kukuřičná krupice, tedy polenta, která sedne třeba k rybímu filetu nebo k zelenině. Kdo má rád výraznější chuť, sáhne po drcených lískových oříšcích, vlašských ořeších nebo slunečnicových semínkách, jen je potřeba hlídat pánev, protože se rychle připalují.
Vydatnější obal nabídne těstíčko z najemno nastrouhaných syrových brambor. To se masa pevně chytí a usmaží se dokřupava s chutí blízkou bramborákům. Výraznou a voňavou kůrku dodá i strouhaný parmazán vmíchaný přímo do obalu. A pro lehčí a bezlepkovou verzi se hodí rozemleté ovesné nebo pohankové vločky.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Co od ní čekat Kukuřičná krupice (polenta) Zlatavý křupavý kabát, sedne k rybám i zelenině Lískové oříšky, vlašské ořechy nebo slunečnicová semínka Výraznější chuť, na pánvi se rychle připalují Těstíčko ze syrových nastrouhaných brambor Vydatný obal s chutí blízkou bramborákům Strouhaný parmazán Výrazná a voňavá kůrka Ovesné nebo pohankové vločky Lehčí bezlepková varianta
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/dokonaly-trojobal-strouhanka-panko-kapr-rizky, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/v-cem-obalit-rizek/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/v-cem-obalit-misto-strouhanky-rady-a-tipy/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32691-obalovani-rizku-alternativy-strouhanky, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cim-nahradit-strouhanku-pri-obalovani/, https://www.tiscali.cz/ani-mouka-ani-strouhanka-z-pytliku-kuchari-obaluji-rizky-surovinou-diky-ktere-kurka-nikdy-nesklouzne-a-krupe-i-za-studena-700243