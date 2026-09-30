Kolik si vydělá pokladní v supermarketu za celý měsíc i s příplatky za víkendy? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Práce za pokladnou má pověst nevděčného a špatně placeného povolání. V hlavě většiny lidí sedí obrázek prodavačky, která bere sotva na hranici minimální mzdy a měsíc co měsíc jen tak tak vyjde. Realita posledních let ale vypadá jinak a čísla z oficiálních statistik dokážou překvapit.
Statistika boří představu o podprůměrné výplatě
Kolik tedy bere pokladní ve skutečnosti? Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku, který spravuje ministerstvo práce, dosáhla v první polovině roku 2025 prostřední hrubá měsíční mzda pokladních v prodejnách zhruba 35 700 korun. Průměr se pohyboval jen kousek nad tím.
Do téhle částky se přitom počítá celý měsíční výdělek i se všemi příplatky, takže jde o číslo, které pokladní reálně vidí na výplatní pásce. Zákonná minimální mzda, jež od 1. ledna 2026 činí 22 400 korun měsíčně, tak zůstává hluboko pod tím, co za pokladnou dnes běžně vydělávají. Minimum dnes slouží spíš jako pojistka pro krátké úvazky.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh sýra. Češi ho kupují dětem do svačiny a myslí si, že je zdravý Řetězce se přetahují o lidi a přidávají každý rok
Za tímhle růstem stojí souboj velkých obchodů o zaměstnance. Firmy mají jednu celostátní tabulku a podle ní platí stejně v Praze i v malém městě, takže nástupní mzdy v posledních letech rostou prakticky každý rok.
V Penny začíná nová pokladní od roku 2026 na hrubém základu 33 800 korun, což je proti předchozím letům o 2 800 korun víc. Kaufland startuje na 33 000 korunách a po roce se zaměstnanec může dostat až na 35 000. Lidl nastupuje při kratším úvazku na 31 938 korunách a po dvou letech vyšplhá na 35 350 korun. Kdo u jednoho řetězce vydrží pár let, dostane se tedy už samotnou základní mzdou nad hranici pětatřiceti tisíc.
Nástupní mzdy tří řetězců i jejich pozdější růst přehledně shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům
Řetězec Nástupní mzda Po odpracované době Penny 33 800 Kč – Kaufland 33 000 Kč až 35 000 Kč po roce Lidl 31 938 Kč (kratší úvazek) 35 350 Kč po dvou letech Víkend a svátek výplatu ještě zvednou
Základní mzda je jenom část příběhu. Obchod jede i v sobotu, v neděli a o svátcích a právě tyhle hodiny výdělek nadzvednou. Kdo si vezme sobotní nebo nedělní směnu, má podle zákoníku práce nárok na příplatek nejméně 10 procent průměrného výdělku, přičemž kolektivní smlouva může sjednat i vyšší sazbu. Řada řetězců proto pokladním za víkendové hodiny připlácí štědřeji, než ukládá zákonné minimum.
Ještě výhodnější je svátek. Za odpracovaný státní svátek dává zákon buď náhradní volno, nebo příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku, takže sváteční hodina se fakticky platí dvojnásobně. Měsíc nabitý víkendovými a svátečními směnami tak výplatu zvedne o několik tisíc nad tabulkový základ.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina Kolik nakonec zůstane čistého
Hrubá čísla vypadají hezky, doma se ale počítá čistá výplata. Ze základní hrubé mzdy 33 000 korun zůstane svobodné bezdětné pokladní po odvodech sociálního a zdravotního pojištění a záloze na daň při sazbách roku 2026 přibližně 26 800 korun čistého. S pravidelnými víkendovými a svátečními příplatky se čistá výplata posune ještě o kus výš.
Z hrubé mzdy 33 000 korun zůstane bezdětné pokladní po odvodech a záloze na daň zhruba 26 800 korun čistého. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za výplatou je pořádný kus dřiny
Vyšší čísla mají ovšem svou cenu. Práce na pokladně patří v obchodě k fyzicky nejnáročnějším. Rozvrh směn se řídí provozem prodejny, mění se od týdne k týdnu a o víkendech ani svátcích se nezavírá.
Řetězce ale nelákají jen výplatou. Penny a Lidl nově garantují všem zaměstnancům šest týdnů dovolené hned od nástupu, bez ohledu na odpracované roky. Běžné jsou i příspěvky na stravování, sport nebo volný čas. Delší volno a příplatky mají vyvážit nestandardní pracovní dobu, na kterou při běžné práci od pondělí do pátku nikdo nenarazí.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava
Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/836845-hruba-mesicni-mzda-podle-podskupin-a-kategorii-zamestnani-cz-isco-v-1-pololeti-roku-2025/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42387-retezce-zvysuji-mzdy, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.jenprace.cz/uzitecne-informace/vypocet-ciste-mzdy?brutto=33000