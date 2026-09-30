Seemanová s Choupenitchem tajili svatbu i před přáteli. Prsten na pravé ruce šermíře prozradil překvapivý detail

Dva z nejúspěšnějších českých sportovců současnosti se vzali v tichosti, kterou by jim záviděl leckterý zpravodajský analytik.
Prsten, který neměl být vidět
Koncem září 2026 stál Alexander Choupenitch na palubovce v Brně, kde slavnostně zahajoval basketbalový zápas. Fanoušci si všimli detailu, který by většině Čechů nic neřekl: snubní prsten na pravé ruce. Jenže Choupenitch má běloruské kořeny, a v pravoslavné tradici se snubní prsten klade právě na pravou ruku, označovanou jako „ruka cti“. Nebyla to náhoda ani módní výstřelek. Byl to kulturně čitelný signál pro každého, kdo věděl, kam se dívat.
Krátce nato se na instagramovém profilu @bseemanova objevil příspěvek, který už nešlo přehlédnout. Barbora Seemanová na něm pózovala v čepici s nápisem „Mrs. Choupenitch“ a popiskem „Od teď už za blokem jako Mrs. Choupenitch“. Žádné fotky z obřadu, žádný seznam hostů, žádné místo. Jen stručné, kontrolované oznámení, které okamžitě převzaly TN.cz i iDNES.
Pár, který si soukromí hlídá jako taktiku
Seemanová a Choupenitch se veřejně představili jako pár teprve v prosinci 2025, v rozhovoru pro Forbes. Oba se přitom pohybovali ve stejném olympijském okruhu minimálně od léta 2024, kdy se potkávali na Olympijském festivalu u jezera Most. Kolik měsíců nebo let spolu byli předtím, nikdo veřejně nepotvrdil.
Jejich přístup k médiím je dlouhodobě minimalistický. Seemanová už v roce 2023 v rozhovoru pro Radio Wave řekla, že by ideálně na sociálních sítích vůbec nebyla. Společně si řídí marketingová práva, sami rozhodují, co a kdy pustí ven. Podle Blesku tajili svatbu i před sportovními přáteli, toto tvrzení ale není podložené citací konkrétních osob, takže ho nelze brát jako potvrzený fakt. Spíš jako ilustraci toho, jak důsledně si oba chrání hranici mezi veřejným a soukromým.
Dvě jména, dva registry
Zajímavý rozpor se objevil ve sportovních databázích. Mezinárodní plavecká federace World Aquatics už závodnici vede jako Barboru Choupenitch. České svazové materiály z mistrovství Evropy v srpnu 2026 přitom stále pracovaly se jménem Seemanová. Soukromá změna se tak propsala do mezinárodního registru dřív, než ji zachytily domácí dokumenty; první veřejně dohledatelná česká startovní listina pod novým příjmením zatím chybí.
Pod jakým jménem nastoupí na příštích závodech? Administrativně je cesta jasná, ale pro české fanoušky bude přechod od „Seemanové“ k „Choupenitch“ chvíli trvat.
Šampioni ve dvou
Do manželství vstupují po mimořádně silné sezoně. Choupenitch je prvním českým šermířem s titulem mistra světa. Seemanová je čtyřnásobná mistryně Evropy, která na kraulové dvoustovce v Bělehradě dokázala obhájit zlato potřetí v řadě. Nejde o dva sportovce, kteří se náhodou potkali, jde o pár, jehož kariérní trajektorie se protínají na úrovni, kterou český sport zažívá výjimečně.
Právě proto jejich svatba rezonuje víc než běžná společenská rubrika. A právě proto je pozoruhodné, jak málo o ní víme.
Co zůstává neznámé
Datum obřadu? Nezveřejněno. Místo? Nezveřejněno. Hosté? Nezveřejněno. Choupenitch podle Blesku k celé věci řekl jedinou větu: „Změnilo se jen to, že jsem šťastnější.“ Víc zřejmě říct nechtěl, a v kontextu toho, jak oba ke komunikaci přistupují, by bylo překvapivější, kdyby řekl víc.
Tajemství nakonec neprolomil žádný velký únik. Stačil prsten na pravé ruce, čepice s příjmením a databáze, která si změnu všimla dřív než česká média.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta