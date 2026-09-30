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Drsná zpověď Zdeňka Godly: Popsal život za mřížemi a dnešní vězení označil za luxus

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Dennívýzva
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Zdeněk Godla (51) se kvůli natáčení seriálu Oddíl B vrátil do věznice. Sám byl však v osmnácti letech odsouzen na pět a půl roku za loupežné přepadení a pobyt za mřížemi v něm zanechal nepříjemné vzpomínky. Pro Aplausin.cz nyní popsal, jak vězení vypadalo za jeho časů. Zároveň promluvil o politických ambicích a připustil, že do budoucna zvažuje odchod z Česka.
Zdeněk Godla chce do politiky.

Zdeněk Godla chce do politiky.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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