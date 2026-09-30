Drsná zpověď Zdeňka Godly: Popsal život za mřížemi a dnešní vězení označil za luxus

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Zdeněk Godla (51) se kvůli natáčení seriálu Oddíl B vrátil do věznice. Sám byl však v osmnácti letech odsouzen na pět a půl roku za loupežné přepadení a pobyt za mřížemi v něm zanechal nepříjemné vzpomínky. Pro Aplausin.cz nyní popsal, jak vězení vypadalo za jeho časů. Zároveň promluvil o politických ambicích a připustil, že do budoucna zvažuje odchod z Česka.
Godla zavzpomínal na vězení
Zdeněk Godla účinkuje v seriálu Oddíl B, který diváky zavede do vězeňského prostředí. Pro herce ale nejde o úplně neznámý svět. Sám strávil několik let za mřížemi a návrat na místo spojené s jeho minulostí pro něj nebyl jednoduchý.
"Být ve vězení bylo strašné, protože já jsem seděl, když jsem byl mladý. Takže když jsem přišel zase na to místo, kde jsem byl, tak mi z toho nebylo dobře. Ale tím, že jsem viděl, že už je to dnes úplně jiné, tak se mi trochu ulevilo," řekl Godla pro Aplausin.cz. Dnešní vězení označil za luxus
Podmínky, které během natáčení viděl, se podle něj s těmi, které zažil před lety, téměř nedají srovnávat.
"Za mě to bylo horší. Spali jsme na molitanech potažených koženkou, neměli jsme dřevěný nábytek, měli jsme všechno z plechu, neměli jsme telefon. Za mě byly známky a dopisáky," zavzpomínal. Rozdíl podle něj představuje také počet vězňů na celách. "Je to moc velký luxus. To, co jsem viděl, je moc velký luxus. My jsme byli třeba deset lidí na cele. Tady jsou po dvou, takže úplně jiné. Já si říkám, to není možné," pokračoval. Godla míří do politiky
Herec se v poslední době nevěnuje pouze natáčení. Kandiduje také do zastupitelstva města Chomutov a jako jedno z hlavních témat si vybral dostupné bydlení. Podle něj na problém doplácejí především lidé s dluhy a samoživitelky.
"Hlavní cíl je bydlení. Prostě není dostupné, je strašně moc lidí, jako jsem třeba já, že mám taky exekuce," uvedl Godla. Upozornil především na vysoké kauce, kontrolu registrů dlužníků a další požadavky, kvůli kterým podle něj řada lidí na běžné bydlení nedosáhne. "Chci, aby samoživitelky dostaly nějakou šanci. Aby mohly s dětmi žít v nějakém lepším bydlení," popsal svůj hlavní cíl. Plánuje odchod z Česka
Přestože se chce angažovat v komunální politice, zároveň připustil, že jeho vlastní budoucnost nemusí být dlouhodobě spojená s Českem. Ve hře je podle něj stěhování do sousedního Německa.
"Přemýšlel jsem o tom. Pořád přemýšlím, protože jestli se povede to, že já si třeba splatím svoji insolvenci, tak bych se chtěl odstěhovat do Německa," uzavřel Godla. Zdroj: Aplausin.cz