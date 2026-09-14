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Univerzální náboženství lásky místo křesťanství?

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Křesťanství i jiná náboženství hlásají dobro a lásku. Realita je však často plná konfliktů, dogmatismu a pokrytectví. Nebylo by proto snazší odhodit nedokonalé církve a jít cestou jednoho univerzálního, opravdu…
Univerzální náboženství lásky místo křesťanství?

Univerzální náboženství lásky místo křesťanství?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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