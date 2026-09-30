Hanckovi stačil poločas, aby zastínil celý slovenský útok. Weissovi svěřenci dostali známky, které mluví jasně

Košice, 29. září 2026, pondělní večer. Slovensko drží míč, krouží kolem kazašské šestnáctky, ale finální přihrávka se pořád ztrácí v lese noh. Pak Ondrej Duda kopne roh na přední tyč a Dávid Hancko se vynoří přesně tam, kde ho nikdo nečeká, hlavou pošle míč do sítě. 2:1, osmý reprezentační gól obránce, který v téhle sezoně střílí víc než většina slovenských útočníků. A právě tenhle moment nejlíp vystihuje celý zápas: Weissův tým měl převahu, měl šance, ale musel čekat, až ji dorazí standardka.
Průběh, který sliboval víc
Slovensko vstoupilo do utkání se 75 % držení míče a od první minuty tlačilo Kazachstán do vlastní poloviny. Levá strana fungovala nejlépe, Hancko se potkával s Lukášem Haraslínem v kombinacích, které opakovaně roztahovaly kazašský blok. Leo Sauer otevřel skóre a zdálo se, že půjde o pohodlný večer.
Jenže Kazachstán udeřil z brejku. Tři prohrané souboje ve středu pole, rychlý přechod a Karimov zakončil z pozice, kde k němu slovenští stopeři nestihli přistoupit. Škriniar byl podle hodnotitelů Sportnetu příliš daleko. Najednou 1:1 a všechno od začátku.
Druhý poločas přinesl další vlny slovenského tlaku, jenže bez gólového zakončení. Haraslín měl šanci na 2:0 ještě před vyrovnáním, neprosadil se. Strelec se snažil, ale bez čísel. Bobček po příchodu z lavičky ztrácel míče. Útočná řada generovala pohyb, ne góly. Až do 82. minuty.
Hancko: víc než jen hlavička
Hancko neodehrál jen jednu rozhodující akci, odehrál celý zápas na vysoké úrovni. V první půli spoluvytvářel nejnebezpečnější slovenskou stranu, ve druhé se opakovaně dostával do náběhů. Rozhodující moment u rohového kopu nebyl náhoda, ale výsledek pohybu, který celý večer opakoval.
Sportnet mu udělil známku 7,5, stejnou jako Lobotkovi, Valjentovi a Obertovi. Nikdo z hodnocených hráčů nedostal víc. Ale zatímco u záložníků a beků šlo o stabilní práci bez výrazného vrcholu, Hancko k solidnímu výkonu přidal ještě gól, který rozhodl zápas. To je rozdíl.
Pro kontext: proti Moldavsku o čtyři dny dříve dostal rovněž 7,5 a byl aktivní vysoko na hřišti, jen bez gólu. Ještě výš jeho laťka sahala v září 2025, kdy duel s Německem sám označil za nejlepší v reprezentačním dresu. Proti Kazachstánu nebyl tak komplexně dominantní, ale byl rozhodující. A v kontextu zápasu, kde útok nedokázal protlačit míč přes čáru z otevřené hry, to stačilo na roli muže utkání.
Známky mluví o solidním, ne skvělém večeru
Sportnet hodnotil na škále 1–10 každého hráče s minimálně dvaceti minutami na hřišti. Přehled:
|Hráč
|Známka
|Hancko
|7,5
|Lobotka
|7,5
|Valjent
|7,5
|Obert
|7,5
|Duda
|7
|Leo Sauer
|7
|Haraslín
|6,5
|Dúbravka
|6
|Škriniar
|6
|Suslov
|6
|Strelec
|6
|Bobček
|6
Nikdo neklesl pod šestku, ale maximum bylo 7,5. Obranná linie a střed pole vyšly lépe než útočné patro, a přesně to odpovídá zápasu, v němž Slovensko dominovalo v držení, ale trpělo v šestnáctce. Škriniarova šestka odráží podíl na inkasovaném gólu, byť jinak vyhrál čtyři souboje z pěti a dostal se i do vlastního zakončení. Valjent naopak exceloval do chvíle, než ho v 69. minutě zastavily křeče a žlutá karta, podle pravidel UEFA mu ale jedno napomenutí v ligové fázi stopku nepřinese.
Co řekl Weiss, a co z toho plyne
Vladimír Weiss starší po zápase chválil trpělivost a dominanci, ale ve stejném dechu přiznal, že v útoku chyběl „výjimečný nápad“. Haraslín měl dát na 2:0 ještě před kazašským vyrovnáním. Šance byly, řešení ne.
Tohle není příběh o tom, že by Slovensko bez obránce neumělo skórovat. Leo Sauer dal první gól, tým si vytvořil dostatek příležitostí. Problém ležel ve finální fázi proti hlubokému bloku, v posledních metrech, kde rozhoduje individuální kvalita nebo standardka. Standardka nakonec rozhodla.
Pro Weisse z toho vyplývají dvě výstrahy do dalších zápasů: lepší proměňování šancí a důslednější zajištění brejků po ztrátách vysoko na hřišti. Kazachstán z jednoho rychlého přechodu vyrovnal, a kdyby Hancko v 82. minutě netrefil přední tyč, mohl zápas skončit remízou.
Skupina pod kontrolou
Slovensko má po dvou kolech šest bodů a čtyřbodový náskok na druhé Faerské ostrovy. Právě tam se hraje příští zápas. Hancko bude v sestavě. Otázka zní, jestli tentokrát bude stačit práce útočníků, nebo jestli bude muset znovu přijít obránce a dorazit to za ně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner