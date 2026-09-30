Poučme se z toho, co se stalo v Německu, říká exnáčelník Generálního štábu Řehka

ROZHOVOR. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka opustil ke konci srpna po 37 letech armádu. Už dva roky žije na Plzeňsku a nyní za volební obvod Plzeň-město kandiduje do Senátu, kde se chce věnovat především tématu obrany. „Zvykli jsme si, že se jenom vezeme a Česká republika se současnou vládou je toho extrémním příkladem,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org.
Po nástupu do čela Generálního štábu české armády jste zahájil její transformaci. Daří se armádu transformovat a modernizovat?
Armáda má manévrovací prostor pouze takový, jaký jí umožní politici. To znamená, že vše záleží na tom, jestli dostane peníze a jestli se jí vytvoří podmínky k rozvoji legislativně. Co se týká zdrojů, tak to, co naznačuje současná vláda, znamená zastavení rozvoje.
Má dnes vlastně cenu kupovat ještě děla, nebo už je to jen o dronech?
Když se podíváte na Ukrajinu, tak ta stále poptává i všechny tyto bojové prostředky. Je samozřejmě potřeba sledovat vývoj na bojišti, což armáda i spojenci sledují. Ukazuje se, že není klíčové předpovědět, co bude za deset let, to dnes stejně nikdo nedokáže říct. Klíčová je schopnost umět se rychle přizpůsobovat a adaptovat na měnící se podmínky a situace.
To, jak dnes vypadá ukrajinské bojiště, má svoje důvody. Je tam plno faktorů, které k tomu vedly – je to délka fronty, terén, schopnost koncentrovat síly, a také například to, že žádná ze stran nemá vzdušnou nadvládu. O tom, že drony jsou fenomén, není pochyb, a lze očekávat, že se budou používat v dalších konfliktech také. Ale neznamená to, že každá budoucí válka bude vypadat tak, jak vypadá v tento okamžik ukrajinské bojiště.[souvisejici]
Takové nápady jako rušit dělostřelectvo, jsem už slyšel před pár lety na základě jiných zkušeností, jako byl Afghánistán. Ale byl bych v tom velmi opatrný, určitě není namístě rušit dělostřelectvo, ani mechanizované jednotky nebo tanky. To, že se budou používat jinak a že bude jiná taktika, to že bude potřeba také protidronová ochrana, to je druhá věc. Ale to neznamená, že od teď válka znamená jenom drony.
Umíte si představit, že i u nás by se mohly v případě nějakého konfliktu opět používat i tanky? Mluví se o tom, že jsme od Ruska přeci jenom dál…
To je iluze, že jsme dál. Jsme součástí kolektivního odstrašení a obrany, máme i v tento okamžik vojáky na východním křídle Aliance, a v kolektivní obraně jsou vojenské plány a v nich figurují naše jednotky, stejně jako například německé nebo britské. Není to tak, že jsme dál, tak si zalezeme do Hobitína a někdo to za nás vyřeší. V případě konfliktu některé prvky armády budou muset zabezpečovat naše teritorium a podstatná část pojede bojovat mimo naše území, aby se ten problém nedostal k nám.
Doufejme, že nebudou…
Věřím tomu, že nebudou. Je to jen na nás, jestli budeme kolektivně odstrašovat. Ale pokud budeme hlásat nesmysly, pokud budeme ukazovat nevůli se bránit, a nebudeme budovat efektivní obranu, tak je to pozvánka pro Putina, aby tady něco zkusil. Bohužel rétorika současné vlády tomu nepomáhá, neslyší ji pouze jejich voliči, ale i spojenci a potenciální protivník.
Pro nás je zásadní, abychom udrželi funkční Alianci, protože to je základní pilíř naší bezpečnosti a obrany, toto uznává i současná vláda. Ale je opravdu potřeba, abychom byli důvěryhodným, adekvátním a předvídatelným spojencem. To znamená plnit závazky, což znamená mimo jiné například i ty tanky. Nikdo neplánuje, že budeme bojovat s tanky v Beskydech. Ale právě na Ukrajině jsou i ty tanky stále potřeba. Proto byla tak důležitá muniční iniciativa, díky které jsme se stali světoznámými.
Zmínil jste, že když se plánoval loni nákup dronů na příští rok, tak za rok už budou zastaralé. Je vývoj v této oblasti opravdu tak rychlý?
Ano, a ten inovační cyklus se stále zkracuje. Ale tak je to v každé válce. Cyklus do zavedení nové věci na bojišti trvá týdny až měsíce, ne roky. V případě dronů například protivník přijde na to, jak je rušit, tak na to musíte reagovat – změnit software, frekvence, vše doladit a dát je zpět do oběhu. Nejde jen o drony, například taktické rádio – zjistíte, že po třech měsících už není funkční, že protivník se naučil ho rušit nebo odposlouchávat, takže se zase musíte adaptovat a dělat změny. A takto to jde stále dokola.
Samozřejmě Ukrajina je země ve válce, která bojuje o přežití, což znamená jinou urgenci a trochu jiná pravidla než mají země, které žijí v míru.
Jsou Litva či Estonsko vzorovými zeměmi v oblasti obrany?
Estonsko je malá země, kde žije asi 1,2 milionu lidí. Má navíc moře, takže se musí starat i o pobřežní obranu. Pobaltské země obecně nejsou velikostí a výtlakem velké, ale obranu berou velmi vážně a investují do ní. Mají koncepci totální obrany celé společnosti. Estonci, přestože mají velmi malou armádu, jsou schopni velmi rychle zmobilizovat desítky tisíc vojáků. I z otevřených zdrojů lze vyčíst, že tyto země kupují i zbraně s dalekým dosahem, hluboko do Ruska. Připravují se a každým dnem ukazují odhodlání, že budují svoji obranu a že se budou bránit. Dělají to samozřejmě ruku v ruce s Aliancí, celé východní křídlo je vyztužené a přispívají k tomu všechny členské státy včetně České republiky.
Většina evropských zemí dnes cítí tu urgenci a snaží se rychle dobudovat obranné schopnosti. I EU zavedla podpůrné programy pro podpůrný průmysl, byl ustanoven nový komisař pro obranu… Jde o to, abychom minimalizovali šanci, že někdo, třeba Rusové, udělají nějakou chybnou kalkulaci.
Ovšem jestliže se Evropa probírá, tak my do značné míry vypadáme, že ještě spíme. Na naší politické scéně někteří politici dokonce fandí Rusku, další mají jinou agendu a obranu neřeší, nevím co si myslí, ale je to nezodpovědnost hraničící s hazardem.
Měl byste důvěru k současnému ministrovi, kdybyste byl ještě v armádě?
Ne. Je to člověk, který sice má přehled, sloužil v armádě dlouho, i v aliančních orgánech. Ale pokud se rozhodne kandidovat za stranu, která hlásala vystoupení z NATO a podobně, tak to pro mě zkrátka není důvěryhodná osoba.
Jak vnímáte proruský přístup AfD zejména v Sasku-Anhaltsku, kde v září tato strana drtivě vyhrála volby?
Sasko-Anhaltsko je poměrně malá spolková země, ale volby ukázaly trend, který je samozřejmě svým způsobem znepokojivý. Ale kořeny nástupu AfD jsou zřejmě ve strukturálních problémech Německa, ať už jsou to ekonomické nebo sociální problémy, integrace uprchlíků, zklamání z některých tradičních stran... AfD zatím nemá možnost zvrátit federální politiku Německa. A já doufám, že Německo zůstane na trajektorii, na které je dneska – cítí odpovědnost a má větší a větší vůli přebírat lídrship v bezpečnosti a obraně, a dává to smysl, je to stále ekonomicky nejsilnější země Evropy.
Podle toho, co jsem měl možnost pozorovat jakožto náčelník Generálního štábu i předtím jako ředitel NÚKIB, tak současné Německo je v oblasti obrany úplně jiné než Německo před pěti či šesti lety. Procitnutí a politická odvaha s tou situací něco dělat jsou tam teď obrovské. I u politických špiček armády je vidět pocit urgence. Někteří lidé považují Němce za těžkopádné, ale myslím si, že teď bychom jim mohli závidět.
Nakolik je podle vás nebezpečný vliv proruských dezinformací a narativů, které šíří německá AfD?
Samozřejmě, že vliv dezinformací má vliv, bylo také prokázané financování AfD ze strany Ruska, kontrarozvědka nazvala AfD extrémistickou stranou, to vůbec nepodceňuji. Ale pořád to není tak jednoduché, že Rusko vypustilo nějaké dezinformace a AfD se dostalo k moci. Je to spíše tak, jak to vždy bývá – Rusové hledají už existující problém a s tím pak pracují a snaží se je využít – stejně jako u nás.
Já nemám ambice radit Němcům, co mají dělat, to ví oni sami nejlíp. Ale je zřejmé, že co se týká AfD, je to vůle voličů, jsme v demokracii a spíše je potřeba se ptát, proč lidé věří AfD více než ostatním, a začít řešit problémy, které k tomu vedly. AfD nevytvořilo Rusko, ta strana vznikla v Německu. Takže držme Němcům palce, aby to zvládli, a já věřím, že oni to nakonec zvládnou. A zároveň se z toho zkusme i sami poučit…
Němci nastartovali vojenský vesmírný program a chtějí dostat na oběžnou dráhu vlastní „Starlinky“. Jak důležitou roli to podle vás může hrát?
To téma není nic nového, doména Vesmír je operační doména v Alianci, máme k tomu v armádě zpracovanou doktrínu. Vesmír je kriticky důležitý, ať už pro pozorování, průzkum a zpravodajství ze satelitů, ale i pro určování přesného času, synchronizaci zabezpečeného spojení a řadu dalších věcí. Je důležité vědět, jaké má dopady na vojenské operace. My nakonec máme v ČR také satelitní centrum pod vojenským zpravodajstvím, armáda se tím také zabývá. Ale bohužel jako země zatím nemáme ambici vypouštět vlastní satelity. I když máme poměrně šikovné firmy, které se zabývají vesmírem. Ale na evropské úrovni existuje satelitní navigační systém Galileo, který má i neveřejnou šifrovanou část, a v tom je Česká republika také zapojena. Bohužel tempo rozvoje v této oblasti bylo v posledních letech dost pomalé.
Mít zabezpečenou vlastní komunikaci určitě dává výhodu. My jsme dnes v operacích do značné míry závislí na jiných poskytovatelích satelitních služeb, u vojenského satelitního kanálu na Spojených státech. To je další poučení z Ukrajiny a dalších válek, že z hlediska odolnosti je zásadní redundance – mít další možnosti pro případ, že něco vypadne.
Je pro Evropu ohrožením to, jak k věcem přistupuje americký prezident Trump?
Snaha je, aby se Evropa v oblasti obrany co nejvíce postavila na vlastní nohy. Ale to není o Donaldu Trumpovi, to je geopolitická realita. Amerika nám to říká už dlouho, Trump to pouze rozčísnul a zajistil vystřízlivění Evropy.
Je důležité říct, že Amerika neopouští NATO. Na všech jednáních, kde jsem byl, vždy zaznívalo za zavřenými dveřmi, že Amerika si myslí, že NATO je důležité, možná důležitější než kdy jindy, nezpochybňuje svůj závazek v obraně. Ale říkají férově, že konvenční obranu za nás řešit nebudou. V Alianci probíhá určitá transformace, Američané tomu říkají „přesun břemene“ (burden shifting) a Evropa do budoucna musí být zodpovědná za evropskou kolektivní obranu. Spojené státy i do budoucna poskytují jaderný deštník v rámci jaderného odstrašení a některé unikátní schopnosti jako satelitní průzkum, strategickou přepravu apod.
Nemusí se nám líbit nějaké Trumpovo komunikační poselství, například směrem k Rusku to nemusí být vždy nápomocné, ale myslím si, že v tomto konkrétně udělal Evropě vlastně užitečnou službu – aby se probrala, než bude pozdě. Amerika vzhledem k dalším výzvám už nemá na to, aby se nám starala o všechno. Amerika je globální supervelmoc a má globální závazky, například v Indopacifiku, Jižní Americe, a další, a Rusko není z jejich pohledu jediná hrozba. Je tady také Čína a další hráči. Takže Evropa toto musí pochopit.
My jsme si zvykli, že se jenom vezeme, a Česká republika se současnou vládou je toho extrémním příkladem. A když se potom bavíme s diplomaty z jiných zemí, říkají nám, že nechápou, jak se můžeme v této situaci takto chovat.
Jak vnímáte to, co se děje kolem projektu Nemesis?
Já k tomu už nemám příliš co říct. Byl to užitečný projekt, který vznikl z iniciativy lidí, ke kterým mám důvěru. Skončilo to kriminalizací a nyní nezbývá nic jiného, než aby se to prošetřilo. Dosud není nikdo obviněn, a podle informací, které mám k dispozici já, nemám důvod měnit svůj názor. Ale nechci o tom nijak spekulovat. Ať se to prověří a ať se pravda ukáže.