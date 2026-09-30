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Poučme se z toho, co se stalo v Německu, říká exnáčelník Generálního štábu Řehka

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ROZHOVOR. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka opustil ke konci srpna po 37 letech armádu. Už dva roky žije na Plzeňsku a nyní za volební obvod Plzeň-město kandiduje do Senátu, kde se chce věnovat především tématu obrany. „Zvykli jsme si, že se jenom vezeme a Česká republika se současnou vládou je toho extrémním
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Zdroj: Karel Řehka. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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