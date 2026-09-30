Kdo má doma šleháček po prababičce, sedí na pokladu. Sběratelé nabízejí až 5 000 Kč

Při vyklízení staré kuchyně se mezi hrnci a odloženým nádobím občas objeví kovová věcička s klikou a dvěma metličkami. Většina lidí ji bez váhání hodí do krabice na vyhození. Jenže právě takové ruční šlehače dnes shánějí sběratelé kuchyňského retra a za některé kusy dokážou zaplatit víc, než by člověk čekal. Otázka zní, jestli ten váš patří mezi obyčejné haraburdí, nebo mezi kousky, po kterých se v inzerátech zaprášilo.
Za kolik se staré šlehače opravdu prodávají
Začněme u peněz, protože kolem nich se vrší nejvíc přehnaných představ. Drtivá většina starých ručních šlehačů svého majitele nezajistí. Když projdete inzeráty na Bazoši nebo nabídku retro bazarů, obyčejná metla se prodává někde mezi 100 a 500 korunami. Za pěkně zachovalý kousek můžete dostat zhruba do tisíce korun.
Do vyšších sum se dostanou pouze rané mechanické skvosty vyrobené zhruba do poloviny minulého století. Pokud má šlehač známé jméno výrobce a je v perfektní kondici, aukce ho umí vyhnat na několik tisíc a jen ta nejžádanější kuriozita se občas dotkne pěti tisíc korun. Nadpis tedy nelže, jen se ta nejvyšší meta týká hrstky kusů. Metla, se kterou vaše prababička šlehala bílky na buchty, mezi ně skoro určitě nepatří.
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To, že jeden kousek jde za dvě stě korun a jiný za pár tisíc, není dílo náhody. Podepíše se na tom několik věcí:
Rozhoduje hlavně kondice. Sběratele zajímá, jestli se klička protáčí plynule, jestli metly nejsou pokřivené a jestli povrchová úprava drží pohromadě. Hluboké škrábance cenu srazí. Kdo zdědil i původní krabici nebo skleněnou baňku, do které se některé modely zasazovaly, drží v ruce hotový unikát. Nezanedbatelné je jméno výrobce. Vyražené logo prověřené dílny přitáhne zájemce mnohem spíš než bezejmenný kus odnikud. Zkušení sběratelé si všímají i ražených letopočtů patentů a neobvyklých převodů, které prozradí starší a vzácnější typ. Svou roli hraje i patina. Ztmavlý nádech a jemné oděrky z používání jsou pro znalce potvrzením, že věc má za sebou dlouhá desetiletí, což umělé napodobeniny nedokážou předstírat. Proč je z toho v zahraničí sběratelská vášeň
Zatímco u nás jde hlavně o nostalgickou vlnu posledních let, v zahraničí je sbírání šlehačů zavedený koníček. Ruční přístroje s klikou přišly na svět zhruba v polovině devatenáctého století a vůbec první patenty padly ve Spojených státech. Nejstarší si nechal zapsat Američan Ralph Collier v roce 1856, krátce po něm přišli s vlastní konstrukcí vynálezci jménem Monroe. V Americe pak celá kategorie zlidověla pod označením Dover, podle bostonské firmy Dover Stamping Company, která skupovala patenty a vyráběla šlehače po milionech.
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Kolem těchto značek se dnes točí zámořský sběratelský trh. Vzácné americké kusy se prodávají za stovky dolarů a kompletní rarity atakují i přes tisíc dolarů, třeba proslulý King egg beater se skleněnou nádobou z roku 1884. České šlehače takových sum nedosahují, přesto ukazují, kam až může vášeň pro obyčejné kuchyňské náčiní dojít.
Retro se vrací do českých kuchyní
Vlna zájmu o staré kuchyňské vybavení má docela jasné pozadí. Na sociálních sítích se čas od času objeví fotka dobové domácnosti a pod ní se okamžitě rozjede lavina vzpomínek. Stačí jeden takový snímek a v komentářích se sejdou pamětníci, kteří v něm poznávají barvu linolea i vlastní dětství.
Předměty, za které dřív nikdo nedal víc než pár drobných, dnes mladší generace opravuje a staví za sklo vitrín. Z odložené klikové metly se stává rodinná památka připomínající časy, kdy šlehání bílků znamenalo pořádnou dřinu a v kuchyni ještě nevládly elektrické roboty.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina Mladší generace znovu objevuje staré kuchyňské náčiní a vrací ho z půd zpět do rodin. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Unsplash. Čím si cenu srazíte úplně sami
Paradoxně největší škodu často způsobí ten, kdo to myslí dobře. Zdědíte zašlý kousek, napadne vás vrátit mu lesk a saháte po nejsilnějším čističi v koupelně. Dobové vrstvy laku a smaltu ale skoro nic nevydrží. Jediné razantní čištění ostrou chemií je poškodí tak, že je do původní podoby nikdo nevrátí, a hodnota kusu spadne.
Pokud narazíte na slibně vypadající kus, nechte ho radši v původním stavu a zajděte za někým, kdo se ve sběratelství vyzná. Odborník během chvíle pozná, jestli máte doma běžnou metlu za pár set korun, nebo raritu, za kterou se vyplatí smlouvat.
Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-slehac/, https://www.retro-antik-bazar.cz/retro-slehac-rucni-slehac.html, https://homethingspast.com/2012/02/19/antique-egg-beaters/, https://antiquesknowhow.com/old-egg-beaters-worth-money/, https://www.poznatsvet.cz/historie/kuchyne-cssr-retro-trend/, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-stary-mechanicky-slehac-s-klikou-drzi-poklad-za-az-5-000-kc-sberatele-shaneji-tenhle-model-691027