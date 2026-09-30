Vypadá jako otlučený hrnec do sběru. Sběratelé jsou za něj ochotní zaplatit i 6 000 Kč

Odřený smaltovaný hrnek s vybledlými puntíky na první pohled nevypadá na nic. Přesto se z podobných kousků stal žádaný sběratelský artikl, za který jsou lidé ochotní pořádně zaplatit. Kdo takový hrnec najde ve sklepě nebo po babičce a chystá se ho odvézt do sběru, možná vyhazuje malé jmění. Vyplatí se ho nejdřív pořádně prohlédnout.
Za poptávkou stojí jihočeská legenda
Když u puntíkovaných hrnců padne jméno výrobce, bývá to skoro vždycky Sfinx z Českých Budějovic. Smaltovny ve městě fungovaly už od roku 1893 a jihočeský podnik z nich vyrostl do obřích rozměrů. Na svém vrcholu dával práci zhruba 2 700 lidem a jeho zboží putovalo do osmi desítek zemí, v osmdesátých letech patřil k evropské špičce oboru.
Budějovická výroba se zastavila v roce 2005. Odkaz značek Sfinx a Belis dnes drží už jen jediný český smaltér. Právě proto dobových kusů z éry největší slávy ubývá a jejich vzácnost žene ceny nahoru. Sběratel tak dnes obrací každý hrnec dnem vzhůru.
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Nejdůležitější informace se skrývá na spodku. Výrobci sem umisťovali svoje logo, někdy jako ražbu přímo do plechu, jindy jako potisk schovaný pod sklovinou. Že kousek pochází ze starého Československa, prozradí i nápis Made in Czechoslovakia či zkratka ČSSR. Bez čitelné značky zájem kupců rychle vyprchá.
Stejně tak rozhoduje stav povrchu. Dokud sklovina drží vcelku, chrání kov pod sebou. Jenže stačí jediné odštípnutí, obnažené místo začne rezavět a z původně tisícové ceny rázem nezůstane skoro nic. Zkušené oko navíc rozezná pravý starý kus podle drobných nepravidelností a kolísavé tloušťky polevy, za kterou stojí ruční výroba. Amatérské přelakování nebo domácí oprava naopak hodnotu stlačí dolů.
Co hodnotu zvedá Co ji sráží čitelná výrobní značka na dně chybějící nebo nečitelná značka celistvá, neporušená poleva odštípnutý smalt a koroze pod ním kompletní sada v jednotném dekoru osamocený náhodný kus dochované víko a původní obal amatérské přemalování a opravy svěží, nevybledlé barvy přepálený nebo silně obroušený povrch Kolik za takový hrnec dostanete Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům
Rozpětí cen je velké a záleží hlavně na tom, v jakém je kus stavu a jestli je sám, nebo součástí sady. Běžný hrnek v nálezovém stavu koupíte v bazaru za pár set korun a nikdo z něj poklad dělat nebude. Reálné inzeráty to potvrzují, celé smaltové nádobí se tam nabízí i za tři až pět set korun dohromady.
Jinak je to u kusů s čitelnou značkou a pěkným, nenačatým povrchem. Ty se prodávají řádově za dva až pět tisíc korun a za dokonalý kousek se svěžími barvami se v dražbě vyšplhá cena i nad šest tisíc. Ještě výš míří kompletní soupravy v jednom dekoru, hlavně pokud se k nim zachoval i původní obal. U takových rarit se částka přehoupne do vyšších tisíců, výjimečně až k patnácti tisícům korun.
Proč se obyčejný smalt vrací do módy
Hlavní tah má nostalgie. Puntíkovaný hrnek si spousta lidí spojuje s kuchyní, ve které vyrůstali, a za tenhle kousek dětství jsou ochotní utrácet. Poptávku roztáčí i současná obliba retro bydlení, kterou živí fotky starosvětských kuchyní na sociálních sítích. Asociace starožitníků upozorňuje, že sběratelé nejvíc loví kousky z rozmezí let 1945 až 1980. Tehdy se u nádobí potkávala praktičnost s nápaditým vzhledem.
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Svoji roli hraje i samotný materiál. Smalt vznikne tak, že se na kovový základ zataví sklovitá poleva, a dokud povrch nikde nechybí, jídlu neškodí, drží teplo a zvládne i indukční desku. Dobových originálů přitom ubývá. Řada z nich zmizela po roce 1989 při vyklízení domácností a chat rovnou v koši, takže poctivě zachovalý kus se shání čím dál hůř.
Šetrná péče cenu ochrání
Aby si cennější kousek hodnotu podržel, zacházejte s ním jemně. Každý nový škrábanec totiž ubírá na ceně. Drátěnky a agresivní prášky puntíkům škodí, takže sáhněte radši po měkké houbě a vlažné vodě. Uškodí i prudké ochlazení rozpáleného hrnce nebo míchání kovovou lžící, po které v polevě zůstávají rýhy.
Šetrné mytí bez drátěnky a agresivních prášků pomáhá cennému smaltu udržet hodnotu. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Babydov / Pexels.
Puntíkovaný dekor nese ve světě označení polka dot a jméno si vypůjčil od stejnojmenného tance z devatenáctého století. Z módy od té doby prakticky nevypadl a spolu s ním drží popularitu i puntíkovaný smalt, po kterém sběratelé pořád rádi sáhnou.
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Zdroje: https://casprobydleni.cz/domacnost/tohle-stare-kuchynske-nadobi-melo-skoncit-na-chalupe-dnes-po-nem-sberatele-jdou-jako-po-pokladu/jirinovak/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/31596-retro-nadobi, https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/41844-zadne-retro-smaltovane-nadobi-ma-velkou-radu-vyhod.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/smaltovane-nadobi/, https://www.tiscali.cz/smaltovany-hrnek-s-puntiky-stal-v-kazde-kuchyni-za-zachovalou-sadu-dnes-sberatele-plati-az-15-000-kc-701203