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Dobeš frustroval hvězdy Toronta parádními zákroky a při závěrečném hvizdu vyprovokoval Tavarese k potyčce

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Montreal vyhrál v Torontu 3:2 a v brance stál třiadvacetiletý Čech, který zachytil 26 střel a po závěrečné siréně se ocitl ve středu potyčky.
Dobeš frustroval hvězdy Toronta parádními zákroky a při závěrečném hvizdu vyprovokoval Tavarese k potyčce

Dobeš frustroval hvězdy Toronta parádními zákroky a při závěrečném hvizdu vyprovokoval Tavarese k potyčce

Zdroj: Montreal Canadiens
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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