Dobeš frustroval hvězdy Toronta parádními zákroky a při závěrečném hvizdu vyprovokoval Tavarese k potyčce

Scotiabank Arena, 29. září 2026, úvodní zápas sezony 2026/27. Jakub Dobeš stojí v brance Canadiens proti sestavě, v níž se na něj řítí Auston Matthews, William Nylander i John Tavares. O šedesát minut později odchází jako vítěz. Matthews se mezi body nepropsal, Tavares zapsal jedinou asistenci a po siréně se dostal do konfrontace právě s českým gólmanem. Nylander sice dvakrát skóroval, ale ani to nestačilo. Montreal bral tři body a Dobeš potvrdil, že loňská sezona nebyla náhoda.
Dva zápasy, dva příběhy
Kdo sleduje Canadiens déle, mohl na chvíli zaváhat, vždyť Montreal hrál úvodní zápas proti Torontu i o rok dříve. Jenže tehdy, 8. října 2025, stál v brance Sam Montembeault a Canadiens padli 2:5. Dobeš do úvodního zápasu sezony 2025/26 vůbec nezasáhl. Letošní scénář byl jiný: trenérský štáb mu svěřil klíčový start od první minuty a on ho proměnil ve výhru. Za Montreal skórovali Josh Anderson, Zachary Bolduc a Alexandre Carrier, za Toronto dvakrát Nylander. Dobeš podle oficiálního klubového souhrnu zastavil 26 z 28 střel a ustál tlak Leafs i ve třetí třetině, kdy se domácí snažili smazat dvoubrankové manko.
Po závěrečném hvizdu se situace vyhrotila. Dobeš se ocitl ve středu potyčky s Tavaresem. Přesný sled událostí otevřené textové zdroje detailně nerozepisují, ale rámec je jasný: český brankář nešel konfrontaci z cesty a zkušeného kapitána Toronta to viditelně rozhodilo. Pro Dobeše to byl další signál sebevědomí, které kolem něj vnímají i zámorská média.
Z dvojky jedničkou, a čísla, která to dokazují
Dobešův vzestup nezačal jedním zápasem. Začal v říjnu 2025, kdy nastoupil do sezony 2025/26 a okamžitě vyhrál šest startů v řadě s průměrem 1,97 inkasovaného gólu a úspěšností zákroků 93 %. Stal se prvním brankářem Canadiens od Careyho Price v ročníku 2016/17, který sezonu otevřel šňůrou šesti výher.
Pokročilé metriky potvrzovaly, že nešlo o štěstí v malém vzorku:
- Úspěšnost při vysoce nebezpečných střelách: 91,8 %
- Úspěšnost při hře 5 na 5: 95,9 %
Celou první plnou sezonu pak zakončil s bilancí 29–10–4. Devětadvacet výher je čtvrtý nejlepší nováčkovský součet v historii Canadiens; před ním zůstávají jen Ken Dryden, Bill Durnan a Jacques Plante. V play-off odchytal 19 startů s úspěšností 90,8 %. To už není horká ruka. To je brankář, který táhne tým.
Boj o brankoviště nekončí
Přesto by bylo předčasné razítkovat Dobeše jako bezkonkurenční jedničku na celou sezonu. NHL.com v předsezonním přehledu explicitně pokládá otázku, zda zvládne roli startera po celých 82 zápasů. Analytik Sportsnet Eric Engels připomíná, že v záloze čeká Jacob Fowler, další vysoce ceněný prospect, a že Montembeault z brankoviště úplně nezmizel.
Dobeš sám k tomu přistupuje po svém. V rozhovoru pro specializovaný gólmanský podcast InGoal popsal, jak mimo led pracuje na hře holí: střídá hráčskou a gólmanskou hokejku, po trénincích si 5 až 15 minut „osahává puk“ a ruce. Nejde o běžný doplněk gólmanského drilu, ale o samostatnou rozvojovou osu, kterou buduje dlouhodobě. Právě práce s holí mu dává v zápasech sebevědomí, které pak přetéká i do momentů po siréně.
Kde stojí mezi českými gólmany
V historickém žebříčku českých brankářů v NHL má Dobeš daleko k vrcholu: Dominik Hašek drží 389 výher, Tomáš Vokoun 300, Petr Mrázek 174. Dobeš je teprve na začátku. Jenže tempo, jakým sbírá vítězství, a kontext (Montreal, jeden z nejslavnějších klubů ligy, kde se na brankáře svítí reflektory jinak než jinde) z něj dělají nejzajímavějšího českého gólmana současnosti.
Pro české fanoušky navíc platí, že jeho zápasy jsou dostupnější než kdy dřív. Přenosy NHL v sezoně 2026/27 v Česku dělí Nova a Prima, vybrané duely běží zdarma na Nova Action a Prima Sport, kompletní archiv nabízí NHL.tv v rámci platformy DAZN.
Jeden zápas sezonu nedělá. Ale když brankář ve třiadvaceti vyhraje úvodní zápas v Torontu, udrží Matthewse bez bodu a po siréně se neuhne ani kapitánovi soupeře, říká to o něm víc než jakýkoli předsezonní dotazník. Montreal má v Dobešovi gólmana pro velké večery. Otázka už nezní, jestli na to má. Zní, jak dlouho to vydrží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka