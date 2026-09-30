Zašlé okenní rámy mohou znovu vypadat jako nové. Domácí směsi vyčistí různé povrchy i obtížně přístupné kouty

Zašlé okenní rámy mohou znovu vypadat jako nové. Domácí směsi vyčistí různé povrchy i obtížně přístupné koutyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 30.09.2026 09:02
Vejce jsou běžnou potravinou v každé domácnosti. Používáme je jako samotné pokrmy, ale i jako přílohu nebo...
Maso se většinou balí do plastových obalů, v nichž je umístěno na podložce. Ta tam však není pouze náhodou,...
Hmyz opravdu není to, co bychom v naší kuchyni vítali. Obzvláště to platí o ovocných muškách, kterých se...
Vnitrozemský stát je země, jejíž území se nedotýká moře, a nemá tedy vlastní pobřeží. Znáte ty evropské?
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Šatna: Sen každé ženy, nebo místnost, kam jsme odložili všechno, co se jinam nevešlo?
- Zásobník pračky často ukrývá zdraví škodlivou plíseň. Jednoduché čištění ji odstraní i z těžko dostupných míst
- Pukavec i příliš staré vejce lze odhalit bez porušení skořápky. Jejich stav spolehlivě prozradí snadný domácí test
- Nenápadná vložka pod baleným masem plní důležitou úlohu. Bez její jedinečné funkce by potravina rychle ztrácela kvalitu