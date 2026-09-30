Kdo měl v kuchyni tenhle smaltovaný kastrol, vařil v něm celý život. Dnes za něj sběratelé dají až 6 000 Kč

V nejedné české domácnosti stál na sporáku desítky let stejný smaltovaný kastrol. Přežil generace, tisíce obědů i nešetrné drhnutí a většinou posluhoval, dokud ho někdo neuklidil do sklepa nebo nevyhodil při jarním úklidu. Právě takové kousky dnes shánějí sběratelé a za ty nejzachovalejší jsou ochotní pěkně zaplatit.
Proč smaltovaný kastrol vydržel klidně půl století
Tajemství té odolnosti je v samotném materiálu. Smalt je v podstatě tenká vrstva skloviny, kterou výrobci nataví na ocelový nebo litinový plech a vypálí v peci při teplotě kolem 800 stupňů. Vznikne tvrdý, hladký povrch, který se svými vlastnostmi blíží sklu a zároveň pevně drží na kovu pod sebou.
Takové nádobí si poradí s vysokými teplotami i s kyselým obsahem a nepodléhá rzi. Povrch se navíc snadno myje a nepouští do jídla žádné příchutě, což hospodyně oceňovaly odjakživa. Slabinu má jedinou. Sklovina je křehká, takže po pádu na dlažbu nebo po tvrdém úderu se může odštípnout či prasknout. Dokud ale s kastrolem někdo zacházel opatrně, vydržel mu klidně celý život.
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Za většinou hrnců, kastrolů a pekáčů, které pamatují babiččinu kuchyni, stojí jeden podnik. Českobudějovická smaltovna Sfinx vznikla v roce 1953 spojením tří místních továren, jejichž kořeny sahaly až do konce 19. století. V dobách největší slávy, tedy v sedmdesátých letech, dávala práci zhruba 2 700 lidem a její hrnce mířily na trhy v osmi desítkách zemí. O deset let později se svou produkcí zařadila mezi přední evropské smaltovny.
Smaltované hrnce tehdy patřily k běžné výbavě kuchyní a tradičně se objevovaly i mezi věcmi, které si nevěsta přinášela do nového domova. Výroba pod značkou Sfinx nakonec skončila v roce 2005, čímž se z běžného kuchyňského náčiní pomalu stal kus historie. A právě to dnes žene jeho cenu nahoru.
Kolik dnes sběratelé za starý kastrol zaplatí
Nejdřív je dobré zmírnit očekávání. Většina smaltovaných hrnců a kastrolů se na bazarových a aukčních serverech, jako je Aukro nebo Sbazar, prodává za stovky korun a otlučené kusy jdou i pod 50 korun. Opravdu zajímavé částky se týkají jen vybraných exemplářů.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům Na bazarových a aukčních serverech se většina smaltovaných hrnců prodává za stovky korun, tisícové sumy patří jen dochovaným kusům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zachovalý kastrol s neporušeným povrchem, čitelnou značkou na dně a žádaným dekorem se ale dostává do řádu tisíců. Za výjimečně dochovaný jednotlivý kus dají sběratelé i kolem 6 000 korun a kompletní sady ve stejném vzoru atakují ještě vyšší sumy. Klíčové slovo je vzácnost. Čím lépe se kousek dochoval a čím méně se ho dnes najde, tím víc je někdo ochotný zaplatit.
Orientační ceny podle stavu kastrolu shrnuje následující tabulka:
Stav kastrolu Orientační cena Otlučené kusy pod 50 korun Většina hrnců a kastrolů stovky korun Zachovalý kus s neporušeným povrchem, čitelnou značkou a žádaným dekorem řády tisíců korun Výjimečně dochovaný jednotlivý kus kolem 6 000 korun Kompletní sada ve stejném vzoru ještě vyšší sumy Podle čeho se hodnota pozná Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina
Než starý hrnec odnesete do sběru, otočte ho dnem vzhůru a podívejte se na spodní stranu. Vyražená značka výrobce drží podstatnou část hodnoty a sběratelé podle ní poznají původ i stáří kousku.
Cenu pak zvedají hlavně tyto znaky:
Stav povrchu: smalt bez odštípnutých míst, prasklin a rezavých fleků je základ. Dekor: nejvíc táhne bílý povrch s barevnými puntíky nebo jemná květinová malba, ceněné jsou i méně obvyklé pastelové odstíny. Kompletnost: hrnce z jedné sady i s původními pokličkami mají mnohem vyšší cenu než osamocený kus. Původní obal: kousky, které si uchovaly krabici, se dostávají úplně nejvýš.
Pokud tedy doma najdete starý smaltovaný kastrol po babičce, vyplatí se ho nejdřív pořádně prohlédnout. Možná zjistíte, že obyčejný kuchyňský pomocník má dnes mnohem větší cenu, než by kdo čekal.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smalt, https://www.znackovenadobi.cz/blog/vse–co-potrebujete-vedet-o-smaltovem-nadobi/, https://www.chatar-chalupar.cz/krasa-smaltovaneho-nadobi/, https://www.denik.cz/pribehy-a-rozhovory/smaltovani-cesko-20220602.html, https://aukro.sk/stare-smaltovane-nadoby-misa-hrniec-sito-7078838506, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik)