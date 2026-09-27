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Rok od politického pohřbu Charlieho Kirka. Čím hlasitěji o Bohu, tím více křesťanství?

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Poslední rozloučení s americkým konzervativním aktivistou Charliem Kirkem a irským písničkářem Glenem Hansardem staví vedle sebe dvě radikálně odlišné tváře současného křesťanství. Popisujeme, jak se z jednoho obřadu stala navzdory…
Rok od politického pohřbu Charlieho Kirka. Čím hlasitěji o Bohu, tím více křesťanství?

Rok od politického pohřbu Charlieho Kirka. Čím hlasitěji o Bohu, tím více křesťanství?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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