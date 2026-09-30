Kdo má doma tuhle cukřenku po babičce, sedí na malém pokladu. Sběratelé vám za ni dají klidně 26 000 Kč

V kredenci po babičce se skoro v každé domácnosti válí stará cukřenka. Většina lidí by ji při úklidu bez rozmýšlení odnesla do sběru. Jenže mezi obyčejným nádobím se občas skrývá kousek, za který sběratelé sáhnou hluboko do peněženky. A poznat ho není tak snadné.
Většina skončí za pár stovek, jeden kus udělá díru do trhu
Většina starých cukřenek se prodá za pár stovek, nebo o ně nikdo ani nezavadí. K vysoké částce se dostane jen ten, kdo má štěstí na tři věci:
zvučné jméno výrobce; kousek bez jediného šrámu; ideálně i další díly, které k němu kdysi patřily. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh sýra. Češi ho kupují dětem do svačiny a myslí si, že je zdravý
Že nejde o plané řeči, ukazuje jeden prodej. V dražbě pražské aukční síně Arthouse Hejtmánek změnila majitele stříbrná cukřenka bohatě zdobená plastickými květy, na jejímž víčku sedí vymodelované ovoce, a to za 26 000 korun bez aukční přirážky. Jiná, podobná stříbrná cukřenka ze stejné aukce přitom vynesla jen zlomek té sumy. Rozhodlo provedení a stav.
Odpověď se skrývá na dně
Jestli máte doma poklad, nebo jen hezkou památku, poznáte otočením vzhůru nohama. Výrobci porcelán odjakživa značkovali vlastním kolkem, korunkou nebo iniciálami. Ten drobný otisk je rodný list kusu a napoví, z jaké dílny i doby pochází.
Prázdné dno přitom nemusí nic znamenat. U starších sad se často značil jen jeden kus za všechny, takže i cukřenka bez otisku mohla pocházet ze špičkové dílny. Cenu ženou nahoru i kompletní designové soupravy od uznávaných československých návrhářů, hlavně ty s dochovaným původním značením.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Babičky dávaly do jablečného štrúdlu 1 surovinu, díky které voněl celý dům Prolamovaná krajka Schumann láká sběratele nejvíc
Největší hvězdou jsou dnes jemně prolamované cukřenky bavorské značky Schumann. Porcelánku rozjel v Arzbergu koncem devatenáctého století Christian Heinrich Schumann, slávu jí ale přinesl až syn Carl. Ten vsadil na prolamovaný porcelán, do kterého se před vypálením vyřezávaly drobné mřížky, takže hotový kus vypadá jako křehká porcelánová krajka.
Materiál je tak tenký, že bývá skoro průsvitný, a zdobí ho zlacení a ručně malované květiny. Zachovalý kousek se prodá za jednotky tisíc korun. U vzácných exemplářů z první poloviny dvacátého století jdou částky ještě mnohem výš. V tuzemských domácnostech se nejčastěji zachovaly kusy z třicátých až šedesátých let.
Cibulák, jehož jméno je vlastně omyl
Modrobílý cibulák zná doma skoro každý, málokdo ale ví, že s cibulí nemá nic společného. Namalovaná na něm totiž žádná není. Míšeňští malíři motiv okoukali koncem třicátých let osmnáctého století z čínských předloh a jde ve skutečnosti o květ astry a pivoňku, po obvodu se vinou broskve a granátová jablka. A byla to právě ta jablka, co kdysi někomu splynula s cibulí. Přezdívka porcelánu už zůstala.
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Tuzemská výroba naskočila roku 1885 v Dubí, kde běží dodnes. Sériový cibulák z Dubí koupíte za stovky korun, za ručně malovaný míšeňský originál dají sběratelé znatelně víc. I tady rozhodne značka na dně.
Sebemenší prasklina srazí nabídku o desítky procent
Nejvíc ze všeho záleží na stavu a sběratelé si kousek prohlédnou opravdu pečlivě. Odlomené ouško, chybějící víčko, vybledlý dekor nebo vydrolené zlacení na okraji srazí zájem strmě dolů. Někdy stačí jediná vlasová prasklina a nabídka spadne o desítky procent.
Odlomené ouško i jedinou vlasovou prasklinu sběratelé poznají hned a nabídka rázem spadne o desítky procent. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejhorší je snažit se vadu zamaskovat doma. Zaschlé lepidlo nebo tmel zkušený odhadce pozná okamžitě a cena spadne ke dnu. Vyhněte se i myčce a agresivní chemii, protože vysoká teplota s mycími prostředky během chvíle setře malbu i zlacení. Starému porcelánu svědčí jen otření navlhčenou látkou ve vlažné vodě.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava Než kus někam odnesete, připravte si podklady
Než někam vyrazíte, připravte se doma:
Cukřenku pořádně vyfoťte ze všech stran, hlavně značku, dno a vnitřek víčka. Na českých aukčních webech dohledejte, za kolik se srovnatelné kusy opravdu prodaly. Inzerát prozradí jen představu majitele o ceně. Kolik za kousek někdo dá, se pozná teprve v dražbě. S podklady v ruce zajděte do starožitnictví nebo aukčního domu, kde úvodní odhad většinou nic nestojí.
Ve výkupu ale dostanete zpravidla míň než v dražbě, protože starožitník do ceny promítne svou marži i to, že kus musí sám znovu prodat. Možná se ukáže, že držíte jen milou vzpomínku na babičku. A možná vás razítko na dně pošle rovnou do dražby.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cukrenka-schumann/, https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/vystavy-a-aukce/aukce-2014-5/seznam-del/stribrna-cukrenka-3508/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/844100/sberatele-sili-po-starych-cukrenkach-po-babicce-mohou-mit-statisicovou-hodnotu-nemate-je-doma.html, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/