Obyčejné ovoce může pomáhat chránit před vysokým cholesterolem. Spojováno je také s prevencí dalších závažných nemocí

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Obyčejné ovoce může pomáhat chránit před vysokým cholesterolem. Spojováno je také s prevencí dalších závažných nemocíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jablka patří k oblíbenému ovoci, které obsahuje antioxidanty, vitamíny, vlákninu a řadu dalších živin. Díky svému různorodému obsahu živin mohou pomoci předcházet několika zdravotním rizikům.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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