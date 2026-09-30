Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Obyčejné ovoce může pomáhat chránit před vysokým cholesterolem. Spojováno je také s prevencí dalších závažných nemocí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jablka patří k oblíbenému ovoci, které obsahuje antioxidanty, vitamíny, vlákninu a řadu dalších živin. Díky svému různorodému obsahu živin mohou pomoci předcházet několika zdravotním rizikům.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížích
Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížích
Ranní motání hlavy může být důležitým varováním. Souviset může s tlakem, krevním cukrem i spánkovou apnoí
Ranní motání hlavy může být důležitým varováním. Souviset může s tlakem, krevním cukrem i spánkovou apnoí

Pokud po probuzení pociťujete závratě, i když jen mírné, můžete se ptát, zda byste se měli znepokojovat. S...

Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodin
Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodin

Když jste nemocní, vaše tělo produkuje více hlenu, který ucpává váš dýchací systém. Než zamíříte do...

Bílý cukr je zabiják zdraví. Vyzkoušejte přírodní sladidla, která vám život osladí zdravě
Bílý cukr je zabiják zdraví. Vyzkoušejte přírodní sladidla, která vám život osladí zdravě

Život bez cukru? Je pravda, že spotřeba cukru je enormní a mnohonásobně převyšuje doporučené denní dávky,...

Přirozené způsoby, jak snížit vysokou hladinu cholesterolu a snížit tak riziko vzniku nebezpečných onemocnění
Přirozené způsoby, jak snížit vysokou hladinu cholesterolu a snížit tak riziko vzniku nebezpečných onemocnění

Vysoký cholesterol je pořádně velký strašák řady lidí. Není divu, pokud se jej nepodaří dostat pod...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.