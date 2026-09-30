Šulc dostal od redakce nejhorší známku za zápas s Anglií. Hložek jako jediný obstál, obrana zklamala celá

Šulcův večer hrůzy ve třech dějstvích
Začalo to přitom dobře. V první čtvrthodině se Šulc dvakrát dostal do pozice, ze které mohl českou hru posunout do vedení. Při druhé příležitosti měl vedle sebe volného Hložka, místo přihrávky ale zvolil střelu do bloku. Šance pryč, skóre stále 0:0.
Pak přišla 23. minuta. Na vlastní polovině tvrdě dohrál Andersona, rozhodčí nejprve sáhl po žluté kartě. VAR ho ale poslal k monitoru a verdikt se změnil na červenou. Šulc odcházel ze hřiště a s ním odešel i český plán na zápas.
Redakce iSportu mu udělila nejnižší známku z celého týmu. Sport.cz šel ještě dál, pětka na školní škále, tedy nejhorší možná. Tři dějství jednoho večera: šance, šance, vyloučení. Horší scénář si ofenzivní hráč těžko vymyslí.
Hložek jako jediná stabilní linka
Na opačném pólu známkování stojí Adam Hložek. Už proti Chorvatsku v prvním kole táhl českou ofenzivu a servíroval Karabcovi gólovou přihrávku. Proti Anglii zůstal i v oslabení nejnebezpečnějším českým hráčem.
Santi Denia ho po zápase zařadil mezi nejlepší hráče, které kdy vedl. To není fráze, od trenéra, který pracoval se španělskými mládežnickými výběry plnými budoucích hvězd, má taková věta váhu. Po dvou kolech Ligy národů je Hložek jediným českým hráčem, u kterého se známkování obou zápasů shoduje v pozitivním tónu.
Obrana takovou konzistenci nenabídla. U gólu na 0:1 se sešla chyba brankáře Červa s nedohraným prostorem po centru. Obránci Chaloupek, Hranáč a Sláma dostali od Sport.cz shodně trojku, relativně nejlépe vyšel Krejčí s dvojkou. Žádný z nich si ale neřekl o jistotu základní sestavy do dalšího zápasu.
Co říká tabulka a co říkají pravidla
Po dvou kolech je Česko ve skupině A3 poslední. Nula bodů, skóre 1:4. Španělsko má plný počet šesti bodů, Anglie a Chorvatsko po třech. Oba dosavadní zápasy přitom Deniův tým odehrál doma.
Podle přechodových pravidel UEFA pro ročník 2026/27 sestupují z Ligy A dva nejhůře postavení čtvrtí týmy přímo, třetí jdou do baráže. Česko je momentálně čtvrté. Každá další personální chyba nebo bodová ztráta už přímo vstupuje do boje o udržení mezi elitou.
Denia drží kurz, zatím
Trenér, jmenovaný teprve v červenci 2026, po zápase nešel cestou alibismu. Prvních dvacet minut označil za dobré, červenou kartu za klíčový zlom a o Šulcovi řekl: „To se stává. Potřebujeme ho.“ Fanoušci v Edenu mu navzdory prohře skandovali jméno.
Šulc kvůli automatickému trestu za vyloučení v příštím zápase proti Španělsku nenastoupí. Denia připustil, že může přijít „úplně jiná sestava“, a zmínil i možný návrat Coufala. Britský deník The Standard mezitím anglickou výhru popsal nikoli jako exhibici, ale jako profesionálně zvládnutý zápas proti oslabenému soupeři; nejlepší známku 8 dostal brankář Gordon, několik obránců jen 5 až 6.
Dvě kola, nula bodů, jeden vyloučený klíčový hráč a venkovní zápasy ve Španělsku a Anglii na obzoru. Deniova cesta s českou reprezentací teprve začíná, ale prostor na další chyby se právě dramaticky zúžil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle