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Polonahý muž bloumal městem a mluvil třemi jazyky. Strážníci pátrali, odkud se vzal

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Pořádně zamotanou situaci řešili strážníci v Domažlicích. Na městských kamerách spatřili muže, který se polonahý pohyboval po městě. Na sobě měl jen kalhoty a působil dezorientovaně. Na místě na ně mluvil třemi jazyky a neměl u sebe žádné doklady.
Polonahý muž bloumal městem a mluvil třemi jazyky. Strážníci pátrali, odkud se vzal

Polonahý muž bloumal městem a mluvil třemi jazyky. Strážníci pátrali, odkud se vzal

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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