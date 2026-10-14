Netradiční zazimování muškátů. Zavěste je do sklepa vzhůru nohama

Přezimování muškátů je skvělá věc, jelikož na jaře ušetříte nemalé peníze za nové rostlinky. Dovolit si to můžete ovšem v případě, že máte dostatečné a vyhovující prostory. Truhlíky totiž zabírají dost místa a lehce zaplní sklep i parapety. Navíc musíte pravidelně sledovat vlhkost substrátu v květináčích. Tato starost vám odpadne, pokud muškáty necháte přezimovat podle rad německých zahrádkářů. Poradíme vám, jak na to.
Zavěste muškáty vzhůru nohama
Nejedná se o žádný vtip, ale osvědčený způsob, jak muškáty uchovat přes zimní období. Jednoduše rostliny vytáhnete i s kořeny ze substrátu v květináči a zavěsíte je do volných prostor pod strop například ve sklepě nebo garáži.Muškáty totiž při nízké teplotě zpomalí svůj růst a potřebují minimum vody. Ideální je stálá teplota okolo 7-12 stupni Celsia. Vyvinuté a silné rostliny přežijí i bez kořenů zapuštěných v půdě. Mladé a slabé rostliny se pro tento typ přezimování nehodí.
Zavěšení muškátů krok za krokem
Zdravou a silnou rostlinu opatrně vytáhněte z truhlíku a z kořenového balu vytřepte jemně co nejvíce zeminy. Dále odstraňte odkvetlé květy a žluté listy a příliš dlouhé výhony zkraťte nůžkami. Okolo spodní části stonků uvažte volně špagát tak, aby neškrtil. Muškáty zavěste ke stropu obráceně kořeny směřujícími nahoru. Na zem je vhodné umístit igelit nebo papír, na který budou odpadávat listy a zbytky substrátu.
Foto: Unsplash
Jak se o zavěšené muškáty starat?
Muškáty, které nejsou zasazeny v truhlíku, nepotřebují tolik vody. To ovšem neznamená, že by několik měsíců vydržely úplně bez zálivky. Rostliny jednou za měsíc zkontrolujte a v případě, že budou přeschlé a scvrklé, namočte kořeny na jednu až dvě hodiny do vody. Poté je nechejte odkapat a znovu zavěste. Na přelomu března a dubna rostliny sundejte, odstraňte suché části a zasaďte do truhlíků se substrátem.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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