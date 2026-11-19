Kopec západně od Tbilisi, kolem dokola kovové meče zapuštěné do země a mezi nimi muž v černém. Naposledy ho fanoušci viděli sedět na stoličce v rohu s obličejem, který mu zavřel obě oči. Ilia Topuria, 29letý španělsko-gruzínský bojovník v lehké váze do 70 kg s bilancí 17-1-0, k fotkám z Gruzie nenapsal vzpomínku. Napsal, že se Matador se vrací. Redakce MMAmag prošla záznamy jeho zářijového i listopadového příspěvku, postavila obě formulace vedle sebe a dopočítala, odkdy vůbec smí nastoupit.
Fotky z gruzínského kopce a věta, která zatím není zápasem
Příspěvek je datovaný 3. listopadu 2026. Server MMA Mania i Mundo Deportivo shodně uvádějí jeho znění: „Vrátil jsem se tam, kde to všechno začalo. Ne abych vzpomínal, ale abych si připomněl. Matador se vrací.“
Kulisou je památník bitvy z roku 1121 na hoře Didgori, zhruba 40 km západně od Tbilisi. Podle Mundo Deportivo je do svahu zapuštěno přibližně 50 obřích mečů. U bojovníka, který se narodil v Německu gruzínským rodičům a později se přestěhoval do Španělska, to není náhodné místo.
Zajímavější je posun v čase. Už 4. září 2026 napsal podle Mundo Deportivo na stejnou síť „Jsme zpátky.“ O dva měsíce později přitvrdil a sáhl po vlastní přezdívce. Pořád jde ale jen o jeho tvrzení: UFC k 19. listopadu 2026 v kalendáři nemá uvedený žádný jeho zápas.
Jenže mezi tím zářijovým „Jsme zpátky“ a gruzínskými meči leží noc, ve které Topuria podle vlastních slov přestal vidět na obě oči.
Co se stalo s jeho očima na trávníku Bílého domu
Bylo to 14. června 2026 na turnaji UFC Freedom 250 na jižním trávníku Bílého domu. Agentura AP popsala, že po 3. kole řekl, že nevidí, k rohu přišli lékaři a po 4. kole zápas ukončil jeho vlastní tým. Titul si odnesl Justin Gaethje, 38letý americký bojovník lehké váhy s bilancí 28-5-0. Do té noci měl Topuria bilanci 17-0.
Sám pak podle serverů TMZ a MMA Junkie uvedl, že o zrak v pravém oku přišel v 1. kole a v levém do konce druhého. Ze seznamu zdravotních stopek, který podle MMA Junkie poskytl médiím Andy Foster, výkonný ředitel kalifornské atletické komise, redakce MMAmag vyčetla stopku na 180 dní nebo dřívější návrat po uvolnění specialistou na ústní a čelistní chirurgii.
|Datum
|Co se stalo
|Dní od porážky
|14. 6. 2026
|porážka s Gaethjem na UFC Freedom 250
|0
|3. 11. 2026
|příspěvek „Matador se vrací“
|142
|19. 11. 2026
|stav ke dni zpracování
|158
|11. 12. 2026
|konec 180denní zdravotní stopky
|180
Bez lékařské výjimky by tedy doběhla 11. prosince 2026.
Pokud ho lékař uvolní dřív, zbývá vyřešit jednu věc: kdo bude stát naproti, a tam se nabízejí tři jména se třemi úplně jinými motivacemi.
Tři jména, která mu mohou stát naproti
Paddy Pimblett, 31letý anglický bojovník lehké váhy s bilancí 24-4-0, je volba pro média. Jejich spor se táhne od potyčky v londýnském hotelu v roce 2022, o které psal server MMA Fighting; podle AP po sobě oba štěkali i v kleci po Topuriově knockoutu Charlese Oliveiry na UFC 317 dne 28. června 2025. Pimblett naposledy porazil Benoita Saint Denise technickou submisí po škrcení D’Arce v čase 0:52 prvního kola na UFC 329 dne 11. července 2026, jak stojí ve výsledkové listině nevadské komise.
Arman Carukjan, 30letý bojovník lehké váhy s bilancí 24-3-0, je naopak sportovní cesta. Mauricia Ruffyho zastavil knockoutem v 1. kole v čase 4:56 na UFC 331 dne 19. září 2026 v Los Angeles.
A pak je tu šampion. Okamžitou odvetu Gaethje podle MMA Mania odmítl už 15. června 2026, den po zápase. Šéf UFC Dana White zase 9. září 2026 v pořadu The Jim Rome Show podle deníku AS prohlásil, že Topuria je připravený bojovat a že by mu dávala smysl odveta i zápas s Pimblettem. V sekundárním záznamu rankingu UFC aktualizovaném 17. listopadu 2026 redakce MMAmag našla Topuriu na prvním místě lehké váhy za šampionem Gaethjem, Carukjana druhého a Pimbletta pátého.
Co z toho zatím opravdu platí
KOMENTÁŘ Jako ohlášení zápasu to neplatí. Jako ohlášení ceny ano. Bývalý šampion dvou divizí si mezi porážkou a podpisem smlouvy řídí vlastní příběh sám a dělá to načasovaně: v září opatrné „Jsme zpátky“, v listopadu přezdívka a národní monument v pozadí.
Dalo by se namítnout, že jde o běžný obsah na profilu bojovníka. Jenže běžný obsah nejezdí na místo bitvy z roku 1121 a nevolí kulisu padesáti mečů zaražených do svahu. Muž, který v červnu podle vlastních slov neviděl ani soupeře před sebou, si vybral místo, odkud je vidět do dálky. Na jméno v kleci naproti to zatím nestačí.
Metodika
Znění obou Topuriových příspěvků redakce MMAmag ověřovala přes MMA Mania a Mundo Deportivo a citaci přeložila z anglického originálu („I returned to where it all began. Not to reminisce, but to remember. The Matador is coming back.“). Údaj o 180denní zdravotní stopce pochází ze seznamu zveřejněného médii po turnaji, nikoli z listiny komise otevřené redakcí. Do výpočtu vstoupily čtyři hodnoty: datum porážky 14. 6. 2026 jako den 0, datum příspěvku 3. 11. 2026, datum zpracování 19. 11. 2026 a délka stopky 180 dní; výsledkem jsou 142 a 158 dní a termín 11. 12. 2026. Ranking je převzatý ze sekundárního záznamu s aktualizací 17. 11. 2026, protože oficiální stránka UFC nebyla dostupná. Článek nezahrnuje čísla o dosahu příspěvku, nabídku zápasu ze strany UFC ani reakci Paddyho Pimbletta na listopadový příspěvek: žádnou se nepodařilo ověřit, stejně jako případný novější příspěvek z 19. 11. 2026; otevřená zůstává i národnost Armana Carukjana, kterou rešerše nedoložila.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka